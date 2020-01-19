«Полгода до ареста мамы в ее спальне была видеокамера». Сотрудники центра «Э» вели тайное наблюдение за ростовской активисткой Шевченко

Дочь активистки Влада Шевченко сообщила в соцсетях, что силовики вели скрытое видеонаблюдение за женщиной задолго до ее ареста.

«Полгода до ареста мамы в ее спальне стояла видеокамера, установленная там по решению суда для слежки за опасным преступником. Об этом мы узнали осенью, а с видео мама начала знакомиться сегодня. Она увидела себя в материалах дела в нижнем белье. Следили как она разваливает обороноспособность. Унизительно ли это? Да. Для людей в погонах», — написала Шевченко-младшая.

«Новая газета» пишет, что наблюдение вели сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Ростовской области. Скрытая видеокамера была установлена в квартире Шевченко в сентябре 2018 года по решению Первомайского суда Ростова. Об этом Шевченко узнала, когда начала знакомиться с уголовным делом.