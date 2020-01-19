«Полгода до ареста мамы в ее спальне была видеокамера». Сотрудники центра «Э» вели тайное наблюдение за ростовской активисткой Шевченко
За арестованной по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией» Анастисией Шевченко полгода тайно наблюдали сотрудники центра «Э»
Дочь активистки Влада Шевченко сообщила в соцсетях, что силовики вели скрытое видеонаблюдение за женщиной задолго до ее ареста.
«Полгода до ареста мамы в ее спальне стояла видеокамера, установленная там по решению суда для слежки за опасным преступником. Об этом мы узнали осенью, а с видео мама начала знакомиться сегодня. Она увидела себя в материалах дела в нижнем белье. Следили как она разваливает обороноспособность. Унизительно ли это? Да. Для людей в погонах», — написала Шевченко-младшая.
«Новая газета» пишет, что наблюдение вели сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Ростовской области. Скрытая видеокамера была установлена в квартире Шевченко в сентябре 2018 года по решению Первомайского суда Ростова. Об этом Шевченко узнала, когда начала знакомиться с уголовным делом.
Адвокат Анастасии Шевченко Сергей Бадамшин рассказал, что наблюдение за Шевченко велось как в квартире, так и наружное.
«За полгода эшники установили, что Шевченко "угрожает обороноспособности, безопасности страны и конституционному строю" своим участием: 1) в правозащитной конференции и 2) в согласованном исполнительной властью городском митинге», — рассказал Бадамшин.
Как писали Юга.ру, Анастасия Шевченко стала первой в стране обвиняемой в участии в работе организации, которую Генпрокуратура признала «нежелательной» (ст. 284.1 УК). Она находится под домашним арестом с конца января прошлого года. Ей вменяют два эпизода (ст. 284.1 УК): участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. Международные организации признали Анастасию Шевченко политической заключенной.
16 января ей продлили домашний арест до 20 марта и ужесточили его условия — запретили звонить своим детям и матери.
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