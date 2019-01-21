В Ростове на члена «Открытой России» завели первое в стране уголовное дело об участии в нежелательной организации

Ростовская область

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Правозащитники сообщили об обысках в домах участников движения «Открытая Россия», связанных с возбуждением в Ростове-на-Дону дела об участии в нежелательной организации

В группе организации «Правозащита Открытки» во «ВКонтакте» сообщается, что в Ростове 21 января пришли с обысками в дома члена федерального совета движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко и участников движения Елены Меньшениной, Антона Приходько, Ольги и Ирины Зениных. Также обыски прошли у юриста движения в Казани.

Предположительно, причиной обысков могло стать уголовное дело, заведенное на Анастасию Шевченко по ст. 284. 1 УК РФ (Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной).

«С одного из обысков нам передали, что в постановлении на обыск написано, что он проводится в связи с делом по 284.1 УК РФ в отношении Шевченко. Само постановление сфотографировать не дали, но оно было переписано», — пояснили порталу Юга.ру в организации «Правозащита Открытки».

Адвокат Павел Чиков в своем телеграм-канале отметил, что это первое в России уголовное дело по этой статье.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области информацию об обысках не прокомментировали, отметив, что она уточняется. Оперативный комментарий пресс-службы СУ СК РФ по Ростовской области получить не удалось.

Как писали Юга.ру, 18 января стало известно, что на координатора отделения «Открытой России» в Краснодаре Яну Антонову завели административное дело об участии в деятельности нежелательной в РФ организации. Это случилось после того, как она опубликовала в своем фейсбуке видеоролик с символикой «Открытой России».

Напомним, Генпрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского нежелательной организацией в 2017 году. В ведомстве тогда подчеркнули, что решение касается только британской организации «Открытая Россия» и на работе общественно-сетевого движения в России не отразится.

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