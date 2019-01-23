В Ростове активистку «Открытой России» арестовали на два месяца за участие в нежелательной организации

Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест члена совета «Открытой России» Анастасию Шевченко, подозреваемую в участии в деятельности нежелательной организации

Суд отправили Шевченко под домашний арест до 20 марта, сообщили в пресс-службе движения. Адвокат Сергей Ковалевич просил отпустить активистку под подписку о невыезде или под залог, а также напомнил, что у нее трое несовершеннолетних детей, и она — единственный опекун. Следователь настоял на домашнем аресте, сославшись на то, что Шевченко может скрыться.

Как сообщали Юга.ру, Шевченко задержали 21 января после обысков в ее доме. Причиной обысков могло стать уголовное дело, заведенное на Анастасию Шевченко по ст. 284. 1 УК РФ (Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трех городах: Ростове, Казани и Ульяновске.

Это первый случай уголовного преследования по этой статье в России. В «Открытой России» считают дело политическим и сфабрикованным.

«По статье 284.1 УК РФ можно судить только за участие в деятельности иностранных организаций, признанных нежелательными. "Открытая Россия" — это российское движение, и преследование активистов противоречит даже этому нелепому закону», — заявил председатель движения Андрей Пивоваров.