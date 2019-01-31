В реанимации умерла дочь ростовской активистки Анастасии Шевченко, арестованной за участие в «нежелательной организации»
17-летняя дочь обвиняемой в сотрудничестве с «нежелательной организацией» активистки движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко умерла в больнице
Анастасия Шевченко оказалась первым в России фигурантом уголовного дела по статье о работе «нежелательной» организации (ст. 284.1 УК). Женщина состоит в федеральном совете движения «Открытая Россия». 23 января ее посадили под домашний арест на срок в 1 месяц и 25 суток. Защитники Шевченко пытались обжаловать меру пресечения, говоря об осложнениях со здоровьем у старшей дочери активистки (адвокат Сергей Ковалевич отмечал, что осложнения со здоровьем могут быть смертельно опасны с учетом врожденной болезни), но суд оставил решение неизменным и не разрешил посещать дочь.
Старшей дочери Шевченко, Алине, было 17 лет. С пяти лет из-за особенностей развития девочка жила в специализированном интернате, сообщает издание «МБХ медиа». По словам Анастасии Шевченко, до пяти лет дочь жила с ней, но органы опеки настояли на том, чтобы ее перевели в спецучреждение — девочка лежала, не могла самостоятельно принимать пищу и говорить. Женщина была единственным опекуном Алины и единственным человеком, который посещал девочку по выходным. «Мне нужно видеться с ней», — приводило сказанные на судебном заседании слова матери издание Donnews.
30 января Алина попала в реанимацию в критическом состоянии с диагнозом «обструктивный бронхит». Сначала Анастасия Шевченко не могла посетить дочь из-за домашнего ареста, но позже следствие отпустило ее в больницу до 18:00 1 февраля. Шевченко провела в больнице ночь. Как сообщила в фейсбуке правозащитница Полина Немировская, активистку пустили в реанимацию увидеть ребенка. В четверг, 31 января, у Алины остановилось сердце.
В текст внесены изменения. Ранее в новости было предложение «Однако сотрудники Центральной больницы города Зверево, куда девочку перевели из Зверевского психоневрологического интерната, не позволили женщине попасть в палату реанимации» со ссылкой на ресурс «МБХ медиа», первым написавший о смерти Алины Шевченко. Позже стало известно, что эта информация была непроверенной, и активистка смогла быть с дочерью.
О возбуждении уголовного дела против Шевченко стало известно 21 января. Это первый случай использования новой статьи УК в России, максимальное наказание по ней — шесть лет колонии. Совет по правам человека при президенте РФ 22 января просил у Генпрокуратуры проверить законность происходящего: правозащитники отмечали, что «нежелательной» в РФ признана деятельность британских организаций Open Russia Civiс Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанных с Михаилом Ходорковским, и отношение Анастасии Шевченко к этим организациям не установлено. Она состоит в незарегистрированном движении «Открытая Россия», действующего только на территории России.
30 января Анастасии Шевченко предъявили обвинение: по версии следствия, у активистки возник «преступный умысел» после двух административных штрафов за координирование дебатов «Открытой России» в Таганроге в 2017 году и за «собрание-лекцию» в апреле 2018 года перед выборами в Законодательное собрание области. Согласно тексту постановления, этот умысел заключался в советах активистам внедряться в протестные группы в социальных сетях с предложениями о бесплатной юридической помощи. Кроме того, следствие считает реализацией преступного умысла демонстрацию символики на акции «Надоел» в ноябре 2018 года. В постановлении отмечается, что целью акции была «дискредитация органов исполнительной власти».
У активистки осталось еще двое несовершеннолетних детей, опекуном которых является только она.
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