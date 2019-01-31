В реанимации умерла дочь ростовской активистки Анастасии Шевченко, арестованной за участие в «нежелательной организации»

17-летняя дочь обвиняемой в сотрудничестве с «нежелательной организацией» активистки движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко умерла в больнице

Анастасия Шевченко оказалась первым в России фигурантом уголовного дела по статье о работе «нежелательной» организации (ст. 284.1 УК). Женщина состоит в федеральном совете движения «Открытая Россия». 23 января ее посадили под домашний арест на срок в 1 месяц и 25 суток. Защитники Шевченко пытались обжаловать меру пресечения, говоря об осложнениях со здоровьем у старшей дочери активистки (адвокат Сергей Ковалевич отмечал, что осложнения со здоровьем могут быть смертельно опасны с учетом врожденной болезни), но суд оставил решение неизменным и не разрешил посещать дочь.

Старшей дочери Шевченко, Алине, было 17 лет. С пяти лет из-за особенностей развития девочка жила в специализированном интернате, сообщает издание «МБХ медиа». По словам Анастасии Шевченко, до пяти лет дочь жила с ней, но органы опеки настояли на том, чтобы ее перевели в спецучреждение — девочка лежала, не могла самостоятельно принимать пищу и говорить. Женщина была единственным опекуном Алины и единственным человеком, который посещал девочку по выходным. «Мне нужно видеться с ней», — приводило сказанные на судебном заседании слова матери издание Donnews.

30 января Алина попала в реанимацию в критическом состоянии с диагнозом «обструктивный бронхит». Сначала Анастасия Шевченко не могла посетить дочь из-за домашнего ареста, но позже следствие отпустило ее в больницу до 18:00 1 февраля. Шевченко провела в больнице ночь. Как сообщила в фейсбуке правозащитница Полина Немировская, активистку пустили в реанимацию увидеть ребенка. В четверг, 31 января, у Алины остановилось сердце.