Депутаты ЗСК предложили Роспотребнадзору разрешить детям из других регионов приезжать в здравницы Кубани

Депутаты ЗСК Кубани обратились к главе Роспотребнадзора, чтобы детям из других регионов разрешили отдыхать в краевых санаториях

Напомним, после ограничительных мер во время первой волны коронавируса, в июне 2020 года на Кубани разрешили открыться санаториям с медицинской лицензией, начали возобновлять работу пляжи, а позже власти разрешили принимать туристов гостиницам и отелям.

Детские здравницы не смогли приступить к работе в начале лета из-за распространения коронавируса, им разрешили открыться с 1 июля. При этом санатории пока могут принимать детей только из Краснодарского края.