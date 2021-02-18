Депутаты ЗСК предложили Роспотребнадзору разрешить детям из других регионов приезжать в здравницы Кубани

Краснодарский край

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Депутаты ЗСК Кубани обратились к главе Роспотребнадзора, чтобы детям из других регионов разрешили отдыхать в краевых санаториях

Напомним, после ограничительных мер во время первой волны коронавируса, в июне 2020 года на Кубани разрешили открыться санаториям с медицинской лицензией, начали возобновлять работу пляжи, а позже власти разрешили принимать туристов гостиницам и отелям.

Детские здравницы не смогли приступить к работе в начале лета из-за распространения коронавируса, им разрешили открыться с 1 июля. При этом санатории пока могут принимать детей только из Краснодарского края.

В итоге, из-за пандемии в 2020 году из 109 детских лагерей и санаториев смогли открыться только 44. По поручению Юрия Бурлачко в ЗСК создана рабочая группа, которая разрабатывает дополнительные меры по восстановлению сферы детского отдыха и оздоровления. На краевом уровне в прошлом году приняли ряд мер по поддержке отрасли, однако, по оценке экспертов, они несоизмеримы с реальными потерями.

Ранее председатель краевой Ассоциации детских лагерей и здравниц Артем Гаврилов обратился во время онлайн-приема к спикеру ЗСК и предложил распространить на детские здравницы краевого подчинения те же принципы работы, по которым работают детские санатории федерального значения.

На сессии 18 февраля парламентарии приняли обращение к главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой, которое предусматривает смягчение санитарно-эпидемиологических требований и допуск в здравницы детей из других регионов, сообщили в пресс-службе ЗСК Кубани.

«Мы принимаем наше обращение на фоне решения Роспотребнадзора в отношении федеральных детских лагерей: «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена». Для них установлены 75% наполнение и возможность приема детей из других субъектов с благоприятной эпидобстановкой. Именно поэтому мы предлагаем распространить эту практику и на остальные кубанские здравницы, но с учетом соблюдения антиковидных ограничений», — объяснил глава кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Дети Здравоохранение ЗСК Курорты и туризм Юрий Бурлачко

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