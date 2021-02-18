В Сочи оползень разрушил дорогу

Краснодарский край

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17 февраля в Хостинском районе Сочи оползень сошел на дорогу

Грунт сошел вечером на улице Ломоносовской, она ведет к трем многоэтажным домам. Причиной оползня стали продолжительные осадки. В ЧП никто не пострадал.

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«Это муниципальная дорога, на месте происшествия побывали специалисты. В настоящий момент край дороги огородили, сузив ее ширину. Маршрутов движения общественного транспорта на данном участке нет», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Утром 18 февраля на месте должны организовать реверсивное движение. Как только позволит погода, начнут восстановительные работы. Их планируют завершить в течение нескольких дней. 

Как писали Юга.ру, в январе в Сочи под землю провалился участок дороги с грузовиком.

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