В Сочи оползень разрушил дорогу

17 февраля в Хостинском районе Сочи оползень сошел на дорогу

Грунт сошел вечером на улице Ломоносовской, она ведет к трем многоэтажным домам. Причиной оползня стали продолжительные осадки. В ЧП никто не пострадал.

«Это муниципальная дорога, на месте происшествия побывали специалисты. В настоящий момент край дороги огородили, сузив ее ширину. Маршрутов движения общественного транспорта на данном участке нет», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Утром 18 февраля на месте должны организовать реверсивное движение. Как только позволит погода, начнут восстановительные работы. Их планируют завершить в течение нескольких дней.

Как писали Юга.ру, в январе в Сочи под землю провалился участок дороги с грузовиком.