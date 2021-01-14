В Сочи под землю провалился участок дороги с грузовиком

В Сочи 14 января оползень на улице Транспортной затянул под землю грузовик

На улице Транспортной произошел обвал тупикового участка дороги, ведущей к торговой базе. Судя по видео, которое разместили в соцсетях очевидцы, обвалился участок дороги в несколько десятков метров.

«Ни водитель грузовика, ни местные жители не пострадали. Жилых домов в районе оползня нет», — прокомментировали происшествие в пресс-службе мэрии Сочи.

Представитель пресс-службы уточнила, что дорога не общего пользования, она находится на территории торговой базы. Собственники коммерческого здания уже заявили о готовности провести геологическое исследования, после которых будет принято решение о восстановлении участка.

Напомним, оползни для Сочи — нередкое явление, особенно, в дождливую погоду. Как писали Юга.ру, в феврале 2020 года в Хостинском районе сильные дожди вызвали оползень, который сошел на дорогу к селу Верхняя Пластунка. В мае оползень повредил дорогу на улице Альпийской.