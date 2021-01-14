В Сочи под землю провалился участок дороги с грузовиком

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 14 января оползень на улице Транспортной затянул под землю грузовик

На улице Транспортной произошел обвал тупикового участка дороги, ведущей к торговой базе. Судя по видео, которое разместили в соцсетях очевидцы, обвалился участок дороги в несколько десятков метров.

«Ни водитель грузовика, ни местные жители не пострадали. Жилых домов в районе оползня нет», — прокомментировали происшествие в пресс-службе мэрии Сочи.

Представитель пресс-службы уточнила, что дорога не общего пользования, она находится на территории торговой базы. Собственники коммерческого здания уже заявили о готовности провести геологическое исследования, после которых будет принято решение о восстановлении участка.

Напомним, оползни для Сочи — нередкое явление, особенно, в дождливую погоду. Как писали Юга.ру, в феврале 2020 года в Хостинском районе сильные дожди вызвали оползень, который сошел на дорогу к селу Верхняя Пластунка. В мае оползень повредил дорогу на улице Альпийской.

Сочи Стихийные бедствия

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани выбрали уже 53 места для крещенских купаний
В Сочи под землю провалился участок дороги с грузовиком
Нужно привить от ковида 70% населения планеты для формирования коллективного иммунитета — ВОЗ
В Сочи ветер повалил вековой дуб и стометровый забор
Полиция Краснодара объяснила тиктокеру Дане Милохину, что нельзя собирать толпу без согласования
Из-за чего подорожал проезд в маршрутках Краснодара и почему этим недовольны сами водители? Собрали главное за последние дни

Лента новостей

Жара в декабре или снег в апреле?
Вчера, 08:02
Жара в декабре или снег в апреле?
Тест про климат в Краснодаре
«Ждем в гости каждый день»
Вчера, 18:21
«Ждем в гости каждый день»
«Пятёрочка» обновляет магазины и подход к покупателям
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
5 января, 08:03
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
Как жители Краснодара восстановили историческую дверь в центре города

Реклама на портале