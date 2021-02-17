За одни сутки в Сочи сошли четыре лавины

В горах Сочи с 16 по 17 февраля сошли несколько снежных лавин

Напомним, в Краснодарском крае сохраняются сложные погодные условия. По данным краевого МЧС, в предгорной и горной зоне Сочи до середины дня 17 февраля будет идти сильный снег.

При этом за прошедшие сутки в горах Сочи зарегистрировали четыре схода лавины. Все они были самопроизвольными и не вызывались специалистами. Известно, что три из них сошли на трассах курортов «Альпика-Сервис» и «Красная Поляна» (бывший «Горки Город»). Снежные массы не повредили инфраструктуру.