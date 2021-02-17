За одни сутки в Сочи сошли четыре лавины

Краснодарский край

Распечатать

В горах Сочи с 16 по 17 февраля сошли несколько снежных лавин

Напомним, в Краснодарском крае сохраняются сложные погодные условия. По данным краевого МЧС, в предгорной и горной зоне Сочи до середины дня 17 февраля будет идти сильный снег.

А вот что еще случилось в крае из-за снегопада:

При этом за прошедшие сутки в горах Сочи зарегистрировали четыре схода лавины. Все они были самопроизвольными и не вызывались специалистами. Известно, что три из них сошли на трассах курортов «Альпика-Сервис» и «Красная Поляна» (бывший «Горки Город»). Снежные массы не повредили инфраструктуру.

Читайте также:

Напомним, накануне редакция Юга.ру поговорила со специалистом кубанского гидрометцентра и узнала, сколько еще будет идти снег в крае. 

Горнолыжный спорт МЧС Погода Происшествия Сочи

Новости

В Краснодаре горят ангары с ламинатом
В Сочи горнолыжные курорты работают в ограниченном режиме из-за снега
На Кубани ограбили 101-летнего ветерана
За одни сутки в Сочи сошли четыре лавины
В Сочи сильный снегопад повалил за ночь 35 деревьев
В Апшеронском районе из-за снегопада оказались отрезанными три населенных пункта

Лента новостей

«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Сегодня, 08:34
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Что такое автокинотеатр в Краснодаре
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
15 февраля, 08:01
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
История фотографии со старого кладбища
Учись там, где другие отдыхают
15 февраля, 09:32 Партнерский
Учись там, где другие отдыхают
Как освоить гончарный круг и итальянский язык на Черном море

Реклама на портале