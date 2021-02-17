За одни сутки в Сочи сошли четыре лавины
В горах Сочи с 16 по 17 февраля сошли несколько снежных лавин
Напомним, в Краснодарском крае сохраняются сложные погодные условия. По данным краевого МЧС, в предгорной и горной зоне Сочи до середины дня 17 февраля будет идти сильный снег.
А вот что еще случилось в крае из-за снегопада:
При этом за прошедшие сутки в горах Сочи зарегистрировали четыре схода лавины. Все они были самопроизвольными и не вызывались специалистами. Известно, что три из них сошли на трассах курортов «Альпика-Сервис» и «Красная Поляна» (бывший «Горки Город»). Снежные массы не повредили инфраструктуру.
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