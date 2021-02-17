Власти Сочи собираются избавить город от наружной рекламы, чтобы открыть вид на море и горы

В мэрии Сочи 17 февраля сообщили, что собираются сократить число рекламных конструкций на 70%

В феврале на курорте начали демонтировать незаконно размещенные баннеры и вносить изменения в городскую схему установки объектов рекламы. Планируется, что количество рекламных конструкций в Сочи значительно снизится.

«Как минимум 70% рекламных конструкций в центре курорта планируется убрать, чтобы открыть жителям и горожанам вид на море и горы», — отметили в пресс-службе мэрии.

В частности, городские власти хотят заменить на более современные двуязычные аншлаги, которые разрабатывались перед Зимними Олимпийскими Играми 2014 года. Также планируется активнее размещать социальную рекламу и праздничну информацию на стендах.

Новую концепцию размещения баннеров собираются разработать в течение месяца, а затем закрепить законодательно в правилах благоустройства.

Напомним, ранее с рекламными констркциями стали бороться в Краснодаре. Осенью прошлого года мэр города Евгений Первышов обратил внимание на их большое количество на краснодарских улицах.

Власти решили разработать порядок удаления такой рекламы, а позже отчитались, что нашли 426 незаконных рекламных указателей. Все они принадлежали одной фирме.