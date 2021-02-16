Житель Анапы пожаловался на массовую гибель птиц. В прокуратуре сказали, что это естественно

Краснодарский край

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Природоохранная прокуратура объяснила, почему на пляжах Анапы в феврале заметили мертвых птиц и дельфина

В соцсетях в середине февраля появилось видео, на котором житель Анапы во время прогулки по пляжу заметил мертвых птиц. Мужчина возмущался о состоянии экологии и по пути встретил более 10 погибших животных, в том числе одного дельфина, которого выбросило на берег.

«То, что происходит, это треш. Мы звонили девочке, которая занимается лечением птиц, и она сказала, что ей буквально 10 птиц привезли на лечение. Один только анализ на птичку, чтобы ее вылечить, стоит 1,6 тыс. рублей. То есть на 10 птичек — 16 тыс. рублей. Где наши государственные органы, которые должны заботиться о нашей экосистеме и ее беречь?», — возмутился местный житель.

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В пресс-службе Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры порталу Юга.ру объяснили, что причиной смерти животных стал голод и холод. По словам специалистов, смерть вызвана естественными для зимы причинами.

В видео содержатся кадры с мертвыми птицами и дельфином. Если вы не готовы к этому — советуем воздержаться от просмотра.

Массовая гибель птиц в феврале стала почти ежегодным событием на Кубани. Например, в 2019 году на полях края от мышиного яда погибли сотни диких птиц, а в 2020-м в Динском районе обнаружили более 1,4 тыс. мертвых птиц.

Анапа Животные Прокуратура

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