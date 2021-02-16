Житель Анапы пожаловался на массовую гибель птиц. В прокуратуре сказали, что это естественно

В соцсетях в середине февраля появилось видео, на котором житель Анапы во время прогулки по пляжу заметил мертвых птиц. Мужчина возмущался о состоянии экологии и по пути встретил более 10 погибших животных, в том числе одного дельфина, которого выбросило на берег.

«То, что происходит, это треш. Мы звонили девочке, которая занимается лечением птиц, и она сказала, что ей буквально 10 птиц привезли на лечение. Один только анализ на птичку, чтобы ее вылечить, стоит 1,6 тыс. рублей. То есть на 10 птичек — 16 тыс. рублей. Где наши государственные органы, которые должны заботиться о нашей экосистеме и ее беречь?», — возмутился местный житель.