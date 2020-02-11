На Кубани зафиксировали массовую гибель птиц
В Динском районе в феврале обнаружили более 1,4 тыс. мертвых птиц
Всего в районе нашли 1 тыс. 434 погибших голубя (вяхиря). При этом в Динской районной общественной организации охотников и рыболовов всего учтено 900 особей. Начальник отдела охотничьего надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края Сергей Зенков подытожил, что погибли не только местные голуби, но и прилетевшие.
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Кроме того, в крае зафиксировали гибель пяти особей канюка обыкновенного, одной особи ястреба-перепелятника, трех особей фазана и одной особи енота-полоскуна, пишет ТАСС.
По словам Зенкова, точное количество погибших птиц невозможно установить, так как они все время перемещаются. Ветеринарная служба взяла пробы и отправила их на экспертизу, также специалисты подали заявление в полицию.
Напомним, в феврале 2019 года «Новая газета» выпустила материал о массовом падеже коров на ферме в Кавказском районе. Издание рассказало о неизвестной болезни, из-за которой уже восемь месяцев гибнут животные. Их мясо и молоко отдавали на продажу, и людям могла угрожать опасность. Позже уволившиеся сотрудники фермы рассказали, что животные продолжили умирать.
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