Сотни диких птиц погибли на полях Кубани от мышиного яда

Специалисты Россельзнадзора установили причину массовой гибели птиц в одном из районов Краснодарского края

Массовая гибель птиц произошла в Калининском районе в феврале. Около 360 мертвых диких голубей и хищных птиц семейства ястребиных обнаружили в лесополосе, примыкающей к пшеничному и люцерновому полям в окрестностях села Долиновское.

В отделе ветконтроля Россельзнадзора сообщили, что причиной произошедшего стало отравление птиц мышиным ядом. Отравленные зерна злаков обнаружили в желудках погибших птиц.

«Согласно заключению Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории, массовую гибель диких голубей (вяхирей) спровоцировал препарат "Клерат", относящийся к органическим веществам-антикоагулянтам кумаринового ряда. Его применяют для борьбы с грызунами, прежде всего, мышами на полях», — цитирует «Интерфакс» начальника отдела Олега Алферова.