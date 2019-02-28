Сотни диких птиц погибли на полях Кубани от мышиного яда

Краснодарский край

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Специалисты Россельзнадзора установили причину массовой гибели птиц в одном из районов Краснодарского края

Массовая гибель птиц произошла в Калининском районе в феврале. Около 360 мертвых диких голубей и хищных птиц семейства ястребиных обнаружили в лесополосе, примыкающей к пшеничному и люцерновому полям в окрестностях села Долиновское.

В отделе ветконтроля Россельзнадзора сообщили, что причиной произошедшего стало отравление птиц мышиным ядом. Отравленные зерна злаков обнаружили в желудках погибших птиц.

«Согласно заключению Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории, массовую гибель диких голубей (вяхирей) спровоцировал препарат "Клерат", относящийся к органическим веществам-антикоагулянтам кумаринового ряда. Его применяют для борьбы с грызунами, прежде всего, мышами на полях», — цитирует «Интерфакс» начальника отдела Олега Алферова.

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По его словам, полученные данные свидетельствуют о том, что птицы склевали приманку, которой травили мышей на полях, и погибли.

«Это могло произойти только при нарушении технологии обращения с опасными веществами», — добавил специалист.

Напомним, министерство природных ресурсов Кубани направило заявление в полицию Калининского района для возбуждения уголовного дела по факту произошедшего.

Животные Калининский район Сельское хозяйство
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