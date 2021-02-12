На Кубани поезд насмерть сбил 89-летнюю женщину

Краснодарский край

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Вечером 11 февраля в Северском районе женщина попала под поезд

О происшествии сообщил дежурный станции Афипская. На железнодорожном перегоне между ней и Энемом-1 поезд смертельно травмировал женщину. На место выехали следователи Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Машинист пояснил им, что увидел женщину, которая шла по железнодорожным путям. Он подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить, однако столкновения не удалось избежать.

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От полученных травм 89-летняя жительница поселка Афипский скончалась на месте. Сейчас проводится проверка, по ее итогам вынесут процессуальное решение, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского линейного управления 12 февраля.

Напомним, год назад поезд насмерть сбил 27-летнюю девушку, которая переходила пути в наушниках.

Поезда Северский район смерть

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