На Кубани поезд насмерть сбил 89-летнюю женщину
Вечером 11 февраля в Северском районе женщина попала под поезд
О происшествии сообщил дежурный станции Афипская. На железнодорожном перегоне между ней и Энемом-1 поезд смертельно травмировал женщину. На место выехали следователи Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
Машинист пояснил им, что увидел женщину, которая шла по железнодорожным путям. Он подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить, однако столкновения не удалось избежать.
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От полученных травм 89-летняя жительница поселка Афипский скончалась на месте. Сейчас проводится проверка, по ее итогам вынесут процессуальное решение, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского линейного управления 12 февраля.
Напомним, год назад поезд насмерть сбил 27-летнюю девушку, которая переходила пути в наушниках.