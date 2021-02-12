На Кубани поезд насмерть сбил 89-летнюю женщину

О происшествии сообщил дежурный станции Афипская. На железнодорожном перегоне между ней и Энемом-1 поезд смертельно травмировал женщину. На место выехали следователи Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Машинист пояснил им, что увидел женщину, которая шла по железнодорожным путям. Он подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить, однако столкновения не удалось избежать.