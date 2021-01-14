Под Сочи поезд сбил стадо коров
14 января в РЖД рассказали об учащении случаев столкновения поездов с крупным рогатым скотом
В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, филиале ОАО «РЖД», рассказали, что в 2020 году локомотивные бригады сделали более 170 записей в книге замечаний о выходе скота на пути в Сочи, Туапсинском и Белореченском районах. В девяти случаях машинистам пришлось применить экстренное торможение.
Однако торможение не всегда помогает предотвратить столкновение. Так, накануне Нового года на участке между станциями Лоо и Якорная Щель поезд № 472 Адлер — Москва сбил стадо коров. В результате локомотив получил значительные повреждения. Поезд задержали на 2,5 часа. При этом в пресс-службе не уточнили, какое количество коров пострадало и погибло во время происшествия.
За минувший год случаи выхода скота на ж/д пути происходили и в других районах края. В Горячем Ключе, Абинском и Северском районах, а также в Тахтамукайском районе Адыгеи зафиксировали более 200 замечаний.
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В компании отметили, что нахождение домашних животных поблизости от места прохождения поездов несет угрозу безопасности движения. Железнодорожники напомнили о правилах выпаса скота, согласно которым прогон стада должен проходить на расстоянии не менее 300 метров от пути в дневное время и при постоянном надзоре. Иначе владельцев скота ждет штраф и компенсация ущерба, который получат при столкновении объекты инфраструктуры и состав.
Отметим, что довольно часто поезда травмируют и людей. Так, в марте 2020 года поезд насмерть сбил в Краснодаре девушку, которая переходила пути в наушниках. В апреле в Усть-Лабинском районе поезд задел девушку, которая шла вдоль путей. Она выжила.
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