Под Сочи поезд сбил стадо коров

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, филиале ОАО «РЖД», рассказали, что в 2020 году локомотивные бригады сделали более 170 записей в книге замечаний о выходе скота на пути в Сочи, Туапсинском и Белореченском районах. В девяти случаях машинистам пришлось применить экстренное торможение.

Однако торможение не всегда помогает предотвратить столкновение. Так, накануне Нового года на участке между станциями Лоо и Якорная Щель поезд № 472 Адлер — Москва сбил стадо коров. В результате локомотив получил значительные повреждения. Поезд задержали на 2,5 часа. При этом в пресс-службе не уточнили, какое количество коров пострадало и погибло во время происшествия.

За минувший год случаи выхода скота на ж/д пути происходили и в других районах края. В Горячем Ключе, Абинском и Северском районах, а также в Тахтамукайском районе Адыгеи зафиксировали более 200 замечаний.