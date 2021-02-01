Россиян ждет трехдневная рабочая неделя в феврале

Праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней, она будет длиться с 24 по 26 февраля. Отдыхать жители страны будут с 21 по 23 февраля. Такие изменения ждут россиян в связи с переносом рабочего дня 22 февраля, в понедельник, на субботу 20 февраля, сообщает RT.