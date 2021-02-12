В Краснодаре жителям 238 домов пообещали к вечеру вернуть тепло

В Краснодаре утром 12 февраля произошла авария, из-за которой 238 многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды

Напомним, утром в краевой столице из-за аварии от тепла и горячей воды отключили 238 многоквартирных домов и 27 соцобъектов в границах улиц Суворова, Постовой, Горького и Кубанской Набережной.

Мэр Евгений Первышов дал службам шесть часов на устранение прорыва, так как к вечеру в городе ожидается сильное похолодание.

Около 16:00 генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко рассказал, что аварийно-восстановительные работы на месте прорыва продолжаются, на них задействованы 3 бригады и 11 машин спецтехники. По его словам, за сегодняшний день рабочие планируют локализовать повреждение и к вечеру подать теплоноситель, чтобы обеспечить людей теплом. Харченко не уточнил, когда именно прорыв окончательно устранят.

Обновлено в 17:50: Харченко уточнил, что рабочие нашли место повреждения и приступили к дренированию участка трубопровода. Время устранения аварии затягивается и шести часов, которые давал Первышов, оказалось недостаточно. Ориентировочное время устранения аварии — к 22:00.

Как писали Юга.ру, 17 января из-за непогоды почти 114 тыс. жителей шести муниципалитетов Кубани остались без электричества.