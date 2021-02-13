В ковид-госпиталях Кубани 103 человек в тяжелом состоянии подключили к ИВЛ

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 12 по 13 февраля зафиксировали коронавирус еще у 170 человек

В России за последние сутки выявили 14 тыс. 861 новый случай коронавируса. Выздоровели 18 тыс. 765 человек, было 502 летальных исхода.

Всего с начала пандемии в стране регистрировали, по официальным данным, 4 млн 57 тыс. 698 человек с ковидом, пишет RT. Выздоровели 3 млн 577 тыс. 907 человек, 79 тыс. 696 жителей умерли.

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В Краснодарском крае, передает местный оперштаб, за последние сутки зафиксировали 170 случаев. Инфекция подтвердилась в том числе у семерых детей, младшему из которых пять лет.

13 февраля оперштаб опубликовал распределение новых случаев:

  • в Краснодаре — 49;
  • в Новороссийске — 16;
  • в Сочи — 11;
  • в Тихорецком районе — 9;
  • в Кавказском районе — 8;
  • в Горячем Ключе, Мостовском и Динском районах — по 7;
  • в Туапсинском районе — по 5;
  • в Геленджике, Новопокровском, Ейском и Павловском районах — по 4;
  • в Апшеронском, Белореченском, Отрадненском районах и Армавира — по 3;
  • в Крыловском, Ленинградском, Темрюкском, Усть-Лабинском, Гулькевичевском, Крымском районах и Анапе — по 2;
  • в Абинском, Выселковском, Калининском, Курганинском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Славянском, Тимашевском и Белоглинском районах — по 1.

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С начала пандемии коронавирус подтвердили у 36 тыс. 14 человек, включая 2 тыс. 652 ребенка. Из них 28 тыс. 738 человек (+384 за последние сутки) выздоровели, еще 1 тыс. 694 скончались (+17). 103 жителя находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо — на ЭКМО.

В стационарах лечат 1 тыс. 307 человек с подтвержденным COVID-19, еще 4 тыс. 275 человек — на дому.

Коронавирус Краснодар Новороссийск Сочи

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