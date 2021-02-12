На Кубани от ковида умер 100-летний житель Сочи

Оперштаб Краснодарского края 12 февраля сообщил о 17 новых летальных исходах, вызванных коронавирусом

Напомним, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 173 новых случая COVID-19 и 17 летальных исходов среди пациентов ковид-госпиталей. У всех умерших была внебольничная двусторонняя пневмония, которая протекала в тяжелой форме, и другие заболевания.

Из 17 новых летальных случаев девять произошли в Краснодаре. В больницах краевого центра скончались восемь мужчин в возрасте от 44 до 79 лет и одна женщина, которой было 93 года.

В Сочи зафиксировали три смерти от ковида. Там умерли мужчины в возрасте 58, 62 и 100 лет. Все они были жителями курорта.

В Усть-Лабинске умерли 66-летняя местная жительница и 70-летняя пациентка из Выселковского района.

По одному летальному случаю произошли в Анапе, Новороссийске и Тихорецке. В Анапе скончался 67-летний житель курорта, в Новороссийске — 73-летняя женщина, в Тихорецке — 59-летняя.