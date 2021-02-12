На Кубани от ковида умер 100-летний житель Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Оперштаб Краснодарского края 12 февраля сообщил о 17 новых летальных исходах, вызванных коронавирусом

Напомним, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 173 новых случая COVID-19 и 17 летальных исходов среди пациентов ковид-госпиталей. У всех умерших была внебольничная двусторонняя пневмония, которая протекала в тяжелой форме, и другие заболевания.

Из 17 новых летальных случаев девять произошли в Краснодаре. В больницах краевого центра скончались восемь мужчин в возрасте от 44 до 79 лет и одна женщина, которой было 93 года.

В Сочи зафиксировали три смерти от ковида. Там умерли мужчины в возрасте 58, 62 и 100 лет. Все они были жителями курорта.

В Усть-Лабинске умерли 66-летняя местная жительница и 70-летняя пациентка из Выселковского района.

По одному летальному случаю произошли в Анапе, Новороссийске и Тихорецке. В Анапе скончался 67-летний житель курорта, в Новороссийске — 73-летняя женщина, в Тихорецке — 59-летняя.

Всего за время пандемии на Кубани от коронавируса умерли 1 тыс. 677 человек. По всей стране число смертей достигло 79 тыс. 194, написал телеканал «360».

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре начали строить подземный переход на Петра Метальникова
В Анапе загорелся отель «34»
На Кубани от ковида умер 100-летний житель Сочи
В Краснодаре из-за крупной аварии без тепла остались 238 многоквартирных домов
На Кубани зарегистрировали 173 новых случая COVID-19
Собственником аэропорта Анапы стала компания из Кипра

Лента новостей

«Мама меня искала во рвах под Елизаветинской и в Первомайской роще»
Сегодня, 08:01
«Мама меня искала во рвах под Елизаветинской и в Первомайской роще»
Воспоминания об оккупации Краснодара
«Говорите — сделаем!»
Сегодня, 07:51
«Говорите — сделаем!»
«Пятёрочка» слушает мнение покупателей, чтобы становиться лучше
«Чтобы принять душ, надо написать заявление»
10 февраля, 08:01
«Чтобы принять душ, надо написать заявление»
Координатор штаба Навального в Краснодаре после 10 дней в спецприемнике рассказала о быте арестанта

Реклама на портале