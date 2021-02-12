Краснодар и курорты Кубани стали лидерами по числу заболевших COVID-19 с начала года

12 февраля на брифинге по заболеваемости COVID-19 назвали муниципалитеты-лидеры Краснодарского края по числу инфицированных

Всего за время пандемии коронавирусом, по данным оперштаба Кубани, заболели 35 тыс. 844 человека, 1 тыс. 677 из которых умерли. Показатель заболеваемости достиг 631,6 случаев на 100 тыс. населения края.

Напомним, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 173 новых случая COVID-19 и 17 летальных исходов среди пациентов ковид-госпиталей.

12 февраля состоялся очередной еженедельный брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае. На брифинге, в том числе, замначальника управления организации медпомощи населению регионального минздрава Юрий Сарычев назвал муниципалитеты, где выявили больше всего случаев COVID-19 с начала 2021 года.

Наименьшее число инфицированных выявили в Щербиновском районе (+22), Кавказском (+27), Отрадненском (+32) и Брюховецком (+32).

С большим отрывом «лидером» рейтинга стал Краснодар (+2 тыс. 323 заболевших). Следом идут Сочи (+845), Геленджик (+280) и Туапсинский район (+255).

За последнюю неделю, по данным Сарычева, больше всего зараженных COVID-19 выявили в Краснодаре (+349), Сочи (+129), Динском районе (+74) и Анапе (+47).

Однако, с точки зрения показателя заболеваемости на 100 тыс. населения, самое высокое число инфицированных будет в Выселковском районе — 1344,2.