Бульдог Феникс, которого в Краснодаре выбросили в мусорку замотанным в мешок, нашел новую семью
Краснодарцы, которые занимались лечением бульдога Феникса, сообщили, что он обрел новых хозяев
Напомним, в январе жители Краснодара нашли в мусорном контейнере обмороженного пса. Он находился в зашитом мешке. О случившемся рассказала местная жительница Анна Мельникова в соцсетях. Также она сообщила, что животное находится в тяжелом состоянии и ему нужно найти собаку-донора для переливания крови.
После общественного резонанса в соцсетях полиция начала проверку, а Мельникова опубликовала подробный пост, в котором поведала историю пса. По словам женщины, бульдога звали Буч (спасшие собаку волонтеры назвали его Фениксом) и его выбросила на морозе третья семья, в которой он жил.
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Полицейские установили и опросили всех лиц, которые были владельцами собаки в разное время. Последние хозяева Буча, которые и выбросили пса, объяснили свой поступок тем, что думали, что Буч умер.
Хозяин утверждал, что нашел тело пса во дворе без признаков жизни — его глаза были открыты, из пасти шла пена, случилось непроизвольное опорожнение кишечника. Так как в течение часа состояние Буча не улучшилось, его положили в мешок и выбросили в ближайший мусорный бак.
Накануне в инстаграме «Английские бульдоги в беде» сообщили, что Феникса выписали из ветклиники. Пес провел там 21 день, «большую часть времени — между жизнью и смертью».
«Буч отправился в новый дом приходить в себя после всех приключений, восстанавливать силы, расти и просто быть любимой собакой, чего он заслуживает как никто другой», — рассказали волонтеры.
Собаку взяла молодая пара и сразу завела бульдогу аккаунты в соцсетях, чтобы все, кто переживал за судьбу Феникса, могли следить, как он будет жить в новой семье.
«История Феникса — это история невероятного единения Людей — с самого первого дня, когда Человек не прошел мимо умирающей в мусорном контейнере собаки, и до вчерашнего утра, когда малыш Феникс проснулся в теплой родительской кровати, сладко потянулся и побежал завтракать», — заключили активисты.