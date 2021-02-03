Бульдог Феникс, которого в Краснодаре выбросили в мусорку замотанным в мешок, нашел новую семью

Краснодарский край

Распечатать

Краснодарцы, которые занимались лечением бульдога Феникса, сообщили, что он обрел новых хозяев

Напомним, в январе жители Краснодара нашли в мусорном контейнере обмороженного пса. Он находился в зашитом мешке. О случившемся рассказала местная жительница Анна Мельникова в соцсетях. Также она сообщила, что животное находится в тяжелом состоянии и ему нужно найти собаку-донора для переливания крови.

После общественного резонанса в соцсетях полиция начала проверку, а Мельникова опубликовала подробный пост, в котором поведала историю пса. По словам женщины, бульдога звали Буч (спасшие собаку волонтеры назвали его Фениксом) и его выбросила на морозе третья семья, в которой он жил.

Читайте также:

Полицейские установили и опросили всех лиц, которые были владельцами собаки в разное время. Последние хозяева Буча, которые и выбросили пса, объяснили свой поступок тем, что думали, что Буч умер.

Хозяин утверждал, что нашел тело пса во дворе без признаков жизни — его глаза были открыты, из пасти шла пена, случилось непроизвольное опорожнение кишечника. Так как в течение часа состояние Буча не улучшилось, его положили в мешок и выбросили в ближайший мусорный бак.

Накануне в инстаграме «Английские бульдоги в беде» сообщили, что Феникса выписали из ветклиники. Пес провел там 21 день, «большую часть времени — между жизнью и смертью».

«Буч отправился в новый дом приходить в себя после всех приключений, восстанавливать силы, расти и просто быть любимой собакой, чего он заслуживает как никто другой», — рассказали волонтеры.

Собаку взяла молодая пара и сразу завела бульдогу аккаунты в соцсетях, чтобы все, кто переживал за судьбу Феникса, могли следить, как он будет жить в новой семье.

Читайте также:

«История Феникса — это история невероятного единения Людей — с самого первого дня, когда Человек не прошел мимо умирающей в мусорном контейнере собаки, и до вчерашнего утра, когда малыш Феникс проснулся в теплой родительской кровати, сладко потянулся и побежал завтракать», — заключили активисты.

Животные Краснодар Полиция

Новости

На Кубани осудили банду вымогателей, которые выбивали из пастухов деньги за сбежавших лошадей
Бульдог Феникс, которого в Краснодаре выбросили в мусорку замотанным в мешок, нашел новую семью
На Кубани умерли 18 пациентов ковид-госпиталей, в том числе 39-летний мужчина
В Краснодарском крае ковидом заболели еще 185 человек
Власти Краснодара решили сделать в кинотеатре «Болгария» молодежный Центр событий
В Краснодаре пойдут под суд 27 членов группы мошенников в сфере автострахования

Лента новостей

Куда пойти в Краснодаре в феврале: концерты, спектакли, кино, выставки
Сегодня, 07:50
Куда пойти в Краснодаре в феврале: концерты, спектакли, кино, выставки
«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»
1 февраля, 08:01
«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»
Истории людей, привившихся вакциной «Спутник V»
25 фактов об Александре Пономаренко
Вчера, 11:07
25 фактов об Александре Пономаренко
О бизнесмене, его карьере, проектах, жизненной позиции и хобби

Реклама на портале