На стадионе «Краснодар» тестируют новые заставки, свет и музыку перед началом сезона

ФК «Краснодар» 18 февраля проведет первый домашний матч в 2021 году против ФК «Динамо Загреб» в рамках 1/16 Лиги Европы. За неделю до игры на стадионе «Краснодар» начали тестировать новые заставки, которые сопровождаются музыкой и подсветкой.

Фотограф Евгений Таранжин увидел и снял стадион в момент тестирования новой подсветки. Он рассказал порталу Юга.ру, что, скорее всего, под каждую заставку теперь будет световое представление. На момент съемки на стадионе включали заставки «Гол» и «Победа». Видео фотограф выложил в своих соцсетях, а порталу Юга.ру показал несколько кадров с обновленным светом.

Напомним, в октябре 2020 года в парке «Краснодар» начали утеплять экзотические деревья. Хоризию, жакаранды и делоникс накрыли специальными куполами для обогрева, чтобы они смогли пережить зиму. В начале декабря парк украсили к Новому году: установили поля светящегося шалфея, желтые снежинки и лилии с подсветкой.