Снег, гололед и -18 °С. На Кубань придет холодный фронт и на неделю испортит погоду

Краснодарский край

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В Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды в середине февраля

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в середине февраля в регион придет серия холодных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы. Из-за этого с 12 по 20 февраля ожидаются сложные погодные условия. С 12 по 14 феврале в регионе пройдет дождь, переходящий в снег. В эти же дни прогнозируют налипание мокрого снега, наледь на деревьях и проводах. С 15 по 20 февраля ожидается снег, ухудшение видимости до 0,5-1 км, на дорогах возможен снежный накат и гололедица.

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Прохождение фронтальных разделов местами будет сопровождаться усилением ветра до 15-22 м/с, в отдельных районах до 20-25 м/с, местами метель.

При этом температура воздуха в крае понизится на 15-20 °С. 13 и 14 февраля ночью прогнозируют -6...-1 °С, а с 15 по 20 февраля ожидается -12...-7 °С, местами -18...-13 °С. Днем 13 февраля будет -4...+1 °С, 14 февраля -6...-1 °С. Следующие пять суток днем будет от -9 °С до -4 °С. Местами ожидается -13...-10 °С.

Как писали Юга.ру, 11 и 12 февраля, в отличие от последующих дней, в регионе будет держаться высокая температура. Днем столбики термометров покажут 18 °С.

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