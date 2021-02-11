В выходные на Кубани резко похолодает, перепад температур достигнет 15 °С

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 11 и 12 февраля будет теплая и сухая погода, после чего похолодает

В Краснодарском крае днем будет 13-18 °С, в северной половине 8-13 °С. По данным кубанского гидрометцентра, утром местами возможен дождь, днем без существенных осадков. Ветер 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, вечером 12-17 м/с.

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В ночь на 13 февраля температура опустится до 4-9 °С, днем столбики термометров покажут 13-18 °С, в северной части — 8-13 °С. Будет преимущественно без осадков, ветер 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик порывы 18-23 м/с.

В ночь на 13 февраля станет холоднее: -6...-1 °С. Днем температура тоже резко опустится до -2...+3 °С. В большинстве районов пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. В отдельных районах прогнозируют сильные осадки, налипание снега и гололед. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Анапа Геленджик Погода

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В выходные на Кубани резко похолодает, перепад температур достигнет 15 °С
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