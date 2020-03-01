В Краснодаре поезд насмерть сбил девушку. Она переходила пути в наушниках

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 1 марта пассажирский поезд насмерть сбил 27-летнюю девушку

В транспортную полицию города в 13:30 сообщили, что на железнодорожном перегоне Компрессорный — Краснодар-2 пассажирский поезд Адлер — Ростов-на-Дону насмерть сбил девушку.

Машинист поезда рассказал прибывшей на место следственно-оперативной группе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, что заметил переходившую пути девушку, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако это не помогло. От полученных трамв девушка скончалась на месте происшествия.

Личность погибшей установили. Это 27-летняя жительница Краснодара. Девушка переходила ж/д пути в наушниках, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Юга.ру писали, что в Краснодаре вечером 10 февраля под колесами поезда погиб мужчина, а 5 января на перегоне «Краснодар-2 — Витаминный» 59-летнего жителя Краснодара насмерть сбила «Ласточка».

Железная дорога Краснодар Поезда Полиция РЖД смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре поезд насмерть сбил девушку. Она переходила пути в наушниках
В Краснодаре показали новый трофей РПЛ. Фото
В Севастополе из-под карантина по коронавирусу сбежала женщина. Она собиралась в Ростовскую область
В Краснодаре на неделю ограничат проезд по Садовому мосту ночью
Возле стадиона «Краснодар» открылась дополнительная бесплатная парковка на 500 мест
Жителей Сочи предупредили о сильном снегопаде в горах

Лента новостей

Реклама на портале