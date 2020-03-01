В Краснодаре поезд насмерть сбил девушку. Она переходила пути в наушниках
В Краснодаре 1 марта пассажирский поезд насмерть сбил 27-летнюю девушку
В транспортную полицию города в 13:30 сообщили, что на железнодорожном перегоне Компрессорный — Краснодар-2 пассажирский поезд Адлер — Ростов-на-Дону насмерть сбил девушку.
Машинист поезда рассказал прибывшей на место следственно-оперативной группе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, что заметил переходившую пути девушку, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако это не помогло. От полученных трамв девушка скончалась на месте происшествия.
Личность погибшей установили. Это 27-летняя жительница Краснодара. Девушка переходила ж/д пути в наушниках, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.