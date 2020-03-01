В Краснодаре поезд насмерть сбил девушку. Она переходила пути в наушниках

Юга.ру писали, что в Краснодаре вечером 10 февраля под колесами поезда погиб мужчина, а 5 января на перегоне «Краснодар-2 — Витаминный» 59-летнего жителя Краснодара насмерть сбила «Ласточка».

Машинист поезда рассказал прибывшей на место следственно-оперативной группе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, что заметил переходившую пути девушку, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако это не помогло. От полученных трамв девушка скончалась на месте происшествия.

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