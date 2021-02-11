На Кубани не привитая от бешенства собака укусила ребенка, ее хозяйку оштрафовали

Краснодарский край

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11 февраля стало известно, что жительницу Динского района оштрафовали за отсутствие прививки от бешенства у ее собаки

В станице Динской собака местной жительницы укусила ребенка, после чего женщина обратилась в ветеринарное управление муниципалитета. Выяснилось, что животное не было привито от бешенства, это нарушение ветеринарного законодательства.

Информация о нарушении требований к содержанию домашнего животного поступила в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Против женщины возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). Ее оштрафовали на 500 рублей, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.

Напомним, вечером 3 июля 2019 года в Краснодаре на местную жительницу напала стая собак, одна из которых укусила девушку за ногу. После этого она обратилась в несколько медучреждений, но нигде не оказалось вакцины от бешенства. В итоге пострадавшей сделали прививку в больнице Новороссийска.

Портал Юга.ру направил запросы в минздрав Кубани и департамент ветеринарии и узнал, когда в регион поступят новые партию вакцины и сколько человек заболели бешенством за последние три года.

Дети Динской район Животные Россельхознадзор

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