На Кубани не привитая от бешенства собака укусила ребенка, ее хозяйку оштрафовали
11 февраля стало известно, что жительницу Динского района оштрафовали за отсутствие прививки от бешенства у ее собаки
В станице Динской собака местной жительницы укусила ребенка, после чего женщина обратилась в ветеринарное управление муниципалитета. Выяснилось, что животное не было привито от бешенства, это нарушение ветеринарного законодательства.
Информация о нарушении требований к содержанию домашнего животного поступила в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.
Против женщины возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). Ее оштрафовали на 500 рублей, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.
Напомним, вечером 3 июля 2019 года в Краснодаре на местную жительницу напала стая собак, одна из которых укусила девушку за ногу. После этого она обратилась в несколько медучреждений, но нигде не оказалось вакцины от бешенства. В итоге пострадавшей сделали прививку в больнице Новороссийска.
Портал Юга.ру направил запросы в минздрав Кубани и департамент ветеринарии и узнал, когда в регион поступят новые партию вакцины и сколько человек заболели бешенством за последние три года.