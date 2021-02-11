Коронавирус официально подтвердился еще у 174 кубанцев

К 11 февраля в Краснодарском крае обнаружили 35 тыс. 671 случай COVID-19

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки подтвердились 15 тыс. 38 новых случаев коронавируса, написал RT. За весь период пандемии инфекцию диагностировали у 4 млн 27 тыс. 748 жителей страны. К 11 февраля умерли 78 тыс. 687 заболевших (+553 за сутки), а 3 млн 538 тыс. 422 человека выздоровели (+21 тыс. 961).

Самый большой суточный прирост инфицированных зафиксировали в Москве — 2 тыс. 40, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 127, в Московской области — 721.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 347, Ставропольский край — 212, Краснодарский край — 174 , Крым — 149, Севастополь — 86, Кабардино-Балкария — 82, Дагестан — 70, Карачаево-Черкесия — 57, Северная Осетия — 48, Ингушетия — 31, Адыгея — 29, Чечня — 19.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, среди 174 зараженных 81 мужчина и 93 женщины. Также коронавирус подтвердился у 6 детей.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 50;

в Новороссийске и Лабинском районе — 16;

в Геленджике — 14;

в Мостовском районе — 11;

в Сочи и Ейском районе — по 8;

в Динском районе — 7;

в Тимашевском районе — 6;

в Гулькевичском и Туапсинском районе — по 5;

в Выселковсковском районе — 4;

в Абинском, Курганинском и Староминском районах — по 3;

в Апшеронском, Кавказском и Павловском районах — по 2;

в Анапе, Кореновском, Отрадненском, Темрюкском, Тбилисском, Успенском, Щербиновском, Новопокровском и Новокубанском районах — по 1.

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За все время в лабораториях региона провели 2 млн 425 тыс. 398 исследований на COVID-19. К 11 февраля диагноз коронавирус подтвердился у 35 тыс. 671 человека. Показатель заболеваемости достиг 628,5 случаев на 100 тыс. населения Краснодарского края.