Коронавирус официально подтвердился еще у 174 кубанцев
К 11 февраля в Краснодарском крае обнаружили 35 тыс. 671 случай COVID-19
По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки подтвердились 15 тыс. 38 новых случаев коронавируса, написал RT. За весь период пандемии инфекцию диагностировали у 4 млн 27 тыс. 748 жителей страны. К 11 февраля умерли 78 тыс. 687 заболевших (+553 за сутки), а 3 млн 538 тыс. 422 человека выздоровели (+21 тыс. 961).
Самый большой суточный прирост инфицированных зафиксировали в Москве — 2 тыс. 40, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 127, в Московской области — 721.
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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 347, Ставропольский край — 212, Краснодарский край — 174, Крым — 149, Севастополь — 86, Кабардино-Балкария — 82, Дагестан — 70, Карачаево-Черкесия — 57, Северная Осетия — 48, Ингушетия — 31, Адыгея — 29, Чечня — 19.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, среди 174 зараженных 81 мужчина и 93 женщины. Также коронавирус подтвердился у 6 детей.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 50;
- в Новороссийске и Лабинском районе — 16;
- в Геленджике — 14;
- в Мостовском районе — 11;
- в Сочи и Ейском районе — по 8;
- в Динском районе — 7;
- в Тимашевском районе — 6;
- в Гулькевичском и Туапсинском районе — по 5;
- в Выселковсковском районе — 4;
- в Абинском, Курганинском и Староминском районах — по 3;
- в Апшеронском, Кавказском и Павловском районах — по 2;
- в Анапе, Кореновском, Отрадненском, Темрюкском, Тбилисском, Успенском, Щербиновском, Новопокровском и Новокубанском районах — по 1.
За все время в лабораториях региона провели 2 млн 425 тыс. 398 исследований на COVID-19. К 11 февраля диагноз коронавирус подтвердился у 35 тыс. 671 человека. Показатель заболеваемости достиг 628,5 случаев на 100 тыс. населения Краснодарского края.
По данным регионального минздрава, выздоровели 28 тыс. 37 пациентов (+383 за сутки). Еще 1 тыс. 660 человек скончались (+16 новых летальных исходов). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 104 заболевших, а 4 — на ЭКМО.
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