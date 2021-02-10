В России официальное число заболевших коронавирусом превысило 4 млн человек

В Краснодарском крае к 10 февраля коронавирус подтвердился у 35 тыс. 497 человек

Согласно статистике федерального оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 14 тыс. 494 новых случая COVID-19, написал RT. За все время наблюдений коронавирус подтвердился у 4 млн 12 тыс. 710 жителей России. Из них 78 тыс. 134 умерли (+536), а 3 млн 516 тыс. 461 выздоровели (+22 тыс. 575).

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 1 тыс. 441. Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 169) и Московская область (+650).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа данные по приросту инфицированных за последние сутки следующие: Ростовская область — 349, Ставропольский край — 216, Краснодарский край — 176 , Крым — 147, Севастополь — 89, Кабардино-Балкария — 82, Дагестан — 72, Карачаево-Черкесия — 59, Северная Осетия — 50, Адыгея — 34, Ингушетия — 32, Чечня — 21.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 176 новых зараженных — 81 мужчина и 95 женщин, а также 6 детей. Возраст заболевших от 2 месяцев до 93 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам Кубани: в Краснодаре — 51;

в Динском районе — 17;

в Сочи и Белореченском районе — по 11;

в Выселковском и Усть-Лабинском районе — по 8;

в Анапе и Горячем Ключе, Тимашевском и Тбилисском районах — по 7;

в Гулькевичском районе — 6;

в Армавире, Новокубанском, Кореновском, Ейском и Староминском районах — по 4;

в Кавказском, Брюховецком и Павловском — по 3;

в Курганинском районе — 2;

в Кущевском, Темрюкском, Тихорецком, Щербиновском районах и Новороссийске — по 1.

За все время пандемии в лабораториях края провели 2 млн 418 тыс. 172 исследования на COVID-19. Всего к 10 февраля инфекцию обнаружили у 35 тыс. 497 человек. Показатель заболеваемости увеличился до 625,4 случаев на 100 тыс. населения Кубани.