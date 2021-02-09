«Ростелеком» начал обновлять освещение улиц Тимашевска и Кореновска

В Тимашевске и Кореновске устаревшие уличные светильники заменят на энергосберегающие, установят новые приборы учета и подключат их к интеллектуальной системе управления наружным освещением. Этот проект планируется завершить в июне 2021 года, тогда общее количество светодиодных фонарей, установленных «Ростелекомом» в девяти муниципалитетах Кубани, превысит 40 тыс.

«Энергосервисный контракт, который мы заключили с «Ростелекомом», позволяет полностью модернизировать освещение, не задействуя городской бюджет. Новые лампы светят ярче, служат дольше — до 20 лет, а энергии потребляют гораздо меньше, чем привычные ртутные или натриевые фонари. Это важно, когда тарифы за свет растут каждый год. Автоматизированная система уличного освещения с энергосберегающими лампами — выгодное и экономичное решение, позволяющее усовершенствовать работу коммунальной сети города и в конечном итоге повысить качество жизни населения», — отметил глава администрации Тимашевска Николай Панин.