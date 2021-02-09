«Ростелеком» начал обновлять освещение улиц Тимашевска и Кореновска
«Ростелеком» запускает технологии умного освещения сразу в двух городах Краснодарского края
В Тимашевске и Кореновске устаревшие уличные светильники заменят на энергосберегающие, установят новые приборы учета и подключат их к интеллектуальной системе управления наружным освещением. Этот проект планируется завершить в июне 2021 года, тогда общее количество светодиодных фонарей, установленных «Ростелекомом» в девяти муниципалитетах Кубани, превысит 40 тыс.
«Энергосервисный контракт, который мы заключили с «Ростелекомом», позволяет полностью модернизировать освещение, не задействуя городской бюджет. Новые лампы светят ярче, служат дольше — до 20 лет, а энергии потребляют гораздо меньше, чем привычные ртутные или натриевые фонари. Это важно, когда тарифы за свет растут каждый год. Автоматизированная система уличного освещения с энергосберегающими лампами — выгодное и экономичное решение, позволяющее усовершенствовать работу коммунальной сети города и в конечном итоге повысить качество жизни населения», — отметил глава администрации Тимашевска Николай Панин.
В Тимашевске появится более 4 тыс. 300 новых ламп и 100 шкафов управления наружным освещением, а в Кореновске — свыше 2 тыс. 400 светильников и 86 шкафов. В обоих городах эти элементы объединят и подключат к полностью автоматизированным системам городского освещения. Городские власти смогут контролировать их состояние через интернет. В пресс-службе «Ростелекома» отметили, что интеллектуальные системы освещения сами будут включать и выключать уличные фонари, дистанционно снимать показания, отслеживать неисправности в сети и незаконные подключения. Так как данные будут поступать в реальном времени, диспетчеры смогут оперативно реагировать на любые внештатные ситуации.
«Появление умного освещения — это первый шаг на пути масштабной реконструкции городской инфраструктуры и дальнейшего развития цифровых экосистем города. В перспективе на фонарных столбах можно будет разместить камеры видеонаблюдения, Wi-Fi-модули, датчики состояния дорог, кнопки вызова экстренной службы 112 и многие другие устройства», — рассказал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.
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Оба инвестиционных проекта «Ростелекома» по модернизации уличного освещения рассчитаны на семь лет, основу их доходности составляет экономия энергоресурсов. В результате затраты муниципальных бюджетов снизятся на 60%, что позволит сэкономить от 7 до 8 млн киловатт-часов. По окончании срока окупаемости все сэкономленные средства будут поступать в бюджеты обоих городов.