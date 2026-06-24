Выпускники двух вузов Краснодара вошли в число самых высокооплачиваемых айтишников в стране
КубГУ и КубГТУ вошли в топ-20 рейтинга по уровню зарплат выпускников сферы IT
24 июня сервис по поиску работы SuperJob предоставил Юга.ру рейтинг российских университетов по уровню зарплат выпускников 2020—2025 годов, работающих в IT-индустрии. Аналитики оценили 85 государственных и частных вузов из 39 городов страны. В двадцатку лучших попали два учебных заведения Краснодарского края.
КубГУ занял 18-е место. По данным аналитиков, средняя зарплата выпускников университета, занятых в сфере информационных технологий, составляет 150 тыс. рублей в месяц. При этом большинство молодых специалистов — 77% — предпочитают оставаться и строить карьеру в Краснодаре.
КубГТУ оказался на 19-й строчке. Политех сохранил свои позиции по сравнению с прошлым годом, а средние доходы его выпускников в IT выросли на 10 тыс. рублей и достигли 145 тыс. рублей в месяц. Работать в Краснодаре остаются 69% дипломированных айтишников из КубГТУ.
Лидерами рейтинга стали столичные вузы:
- 1-е место: МФТИ (Москва) — 350 тыс. рублей в месяц.
- 2-е место: Университет ИТМО (Санкт-Петербург) и НИЯУ МИФИ (Москва) — по 300 тыс. рублей.
- 3-е место: МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана и ВШЭ (Москва) — по 290 тыс. рублей.
Аналитики отметили, что в рейтинг включили только те учебные заведения, чьи студенты становились лауреатами международных премий или побеждали в крупных профильных олимпиадах.
Как писали Юга.ру, в марте три кубанских вуза вошли в рейтинг лучших по версии Forbes.