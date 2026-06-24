Выпускники двух вузов Краснодара вошли в число самых высокооплачиваемых айтишников в стране

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото pressfoto, ru.freepik.com
    © Фото pressfoto, ru.freepik.com

КубГУ и КубГТУ вошли в топ-20 рейтинга по уровню зарплат выпускников сферы IT

24 июня сервис по поиску работы SuperJob предоставил Юга.ру рейтинг российских университетов по уровню зарплат выпускников 2020—2025 годов, работающих в IT-индустрии. Аналитики оценили 85 государственных и частных вузов из 39 городов страны. В двадцатку лучших попали два учебных заведения Краснодарского края.

КубГУ занял 18-е место. По данным аналитиков, средняя зарплата выпускников университета, занятых в сфере информационных технологий, составляет 150 тыс. рублей в месяц. При этом большинство молодых специалистов — 77% — предпочитают оставаться и строить карьеру в Краснодаре.

КубГТУ оказался на 19-й строчке. Политех сохранил свои позиции по сравнению с прошлым годом, а средние доходы его выпускников в IT выросли на 10 тыс. рублей и достигли 145 тыс. рублей в месяц. Работать в Краснодаре остаются 69% дипломированных айтишников из КубГТУ.

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Лидерами рейтинга стали столичные вузы:

  • 1-е место: МФТИ (Москва) — 350 тыс. рублей в месяц.
  • 2-е место: Университет ИТМО (Санкт-Петербург) и НИЯУ МИФИ (Москва) — по 300 тыс. рублей.
  • 3-е место: МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана и ВШЭ (Москва) — по 290 тыс. рублей.

Аналитики отметили, что в рейтинг включили только те учебные заведения, чьи студенты становились лауреатами международных премий или побеждали в крупных профильных олимпиадах.

Как писали Юга.ру, в марте три кубанских вуза вошли в рейтинг лучших по версии Forbes. 

IT Вузы Деньги Краснодар КубГТУ КубГУ Образование Работа Рейтинги Студенты Технологии Трудоустройство

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