Выпускники двух вузов Краснодара вошли в число самых высокооплачиваемых айтишников в стране

24 июня сервис по поиску работы SuperJob предоставил Юга.ру рейтинг российских университетов по уровню зарплат выпускников 2020—2025 годов, работающих в IT-индустрии. Аналитики оценили 85 государственных и частных вузов из 39 городов страны. В двадцатку лучших попали два учебных заведения Краснодарского края.



КубГУ занял 18-е место. По данным аналитиков, средняя зарплата выпускников университета, занятых в сфере информационных технологий, составляет 150 тыс. рублей в месяц. При этом большинство молодых специалистов — 77% — предпочитают оставаться и строить карьеру в Краснодаре.

КубГТУ оказался на 19-й строчке. Политех сохранил свои позиции по сравнению с прошлым годом, а средние доходы его выпускников в IT выросли на 10 тыс. рублей и достигли 145 тыс. рублей в месяц. Работать в Краснодаре остаются 69% дипломированных айтишников из КубГТУ.