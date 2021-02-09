На Кубани впервые за два месяца зафиксировали меньше 180 случаев коронавируса

Оперштаб Краснодарского края 9 февраля сообщил о 179 новых случаях COVID-19 в регионе

Согласно федеральной статистике, в России за последние сутки COVID-19 подтвердился у 15 тыс. 19 человек, написал RT. Всего за время пандемии инфекцию обнаружили у 3 млн 998 тыс. 216 жителей России. Из них 77 тыс. 598 скончались (+530), а 3 млн 493 тыс. 886 человек выздоровели (+21 тыс. 795).

Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1 тыс. 584. Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 78) и Московская область (+903).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 356, Ставропольский край — 220, Краснодарский край — 179 , Крым — 120, Севастополь — 91, Кабардино-Балкария — 83, Дагестан — 70, Карачаево-Черкесия — 58, Северная Осетия — 51, Ингушетия — 35, Адыгея — 33, Чечня — 25.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, новые случаи коронавируса выявили в 25 муниципалитетах. Среди заболевших 102 женщины и 77 мужчин в возрасте до 92 лет. Кроме того, COVID-19 обнаружили у 5 детей, младшему из которых 5 месяцев.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 49;

в Сочи — 33;

в Динском районе — 28;

в Выселковском районе — 10;

в Темрюкском районе — 9;

в Апшеронском — 7;

в Белореченском — 5;

в Туапсинском — 4;

в Геленджике, а также в Кореновском, Абинском, Кущевском, Крыловском и Северском районах — по 3;

в Новороссийске, Ейском, Успенском, Усть-Лабинском и Новокубанском районах — по 2;

в Кавказском, Ленинградском, Отрадненском и Павловском районах, а также в Анапе и Армавире — по 1.

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 35 тыс. 321 человека, включая 2 тыс. 623 ребенка. Показатель заболеваемости достиг 622,3 случая на 100 тыс. населения региона.