«Снизили цены на абонементы, чтобы привлечь людей». Как фитнес в Краснодаре пережил карантин и его последствия

Юга.ру узнали у фитнес-тренера, менеджера и владельцев спортивных залов в Краснодаре, как им удалось пережить временное закрытие, какую поддержку они получили от государства и вернется ли индустрия на прежний уровень. С 26 марта 2020 года на территории Краснодарского края указом властей закрылись все заведения с массовым пребыванием людей. Приостановили работу бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, кинотеатры и кинозалы, театры, концертные залы, боулинги, ночные клубы и дискотеки, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, фуд-корты. 26 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила рекомендации по профилактике коронавируса в учреждениях физической культуры и спорта. С 8 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев разрешил открыться фитнес-клубам, чья площадь не превышает 300 кв. метров. В 2020 году российская фитнес-индустрия потеряла 65 млрд рублей выручки из-за пандемии коронавируса. Кроме того, отрасль лишилась около 30% игроков и пятой части сотрудников, сообщает ТАСС.

Антон Гома 34 года, тренер в клубе Forma

Пришла весть, что нас закрывают До последнего мы работали в штатном режиме, к закрытию не готовились. 26 марта 2020 года пришла весть, что нас закрывают. Доработали до вечера, и всё. Я обговорил с клиентами возможность тренироваться на улице или в домашних условиях, даже онлайн — кто во что горазд. У меня был свой небольшой набор спортивного инвентаря, я нашел возможность взять его в аренду в других клубах. Так и встретил первые дни карантина, через короткое время уже начав тренировать. Не всех, конечно, из имеющихся клиентов, но многих. Я работаю официально, у меня определенная ставка в клубе. Работодатель от нас не отказывался, нам выплатили всё, что мы успели заработать за март. И нашу же ставку по возможности тоже платили. Поддержка была, хоть и небольшая. 70% вернулись сразу Когда разрешили открыться в июне, мы, конечно, были рады, хотя и попали под ограничения. Я обзвонил всех своих клиентов, сообщил, что сеть возобновляет работу. Примерно 70% вернулись сразу, остальные побаивались. Единовременно могли заниматься не более 30 человек, поэтому действовала предварительная запись. Нужно было соблюдать все необходимые меры безопасности: обеспечить расстояние между тренажерами, регулярно обрабатывать поверхности. Мы со всем справились, и люди вернулись.

Теперь люди внимательнее к расходам Ни для кого не секрет, что постновогодний период для фитнес-клубов — жаркий сезон, все готовятся к лету и выходу на пляж. Наплыв клиентов есть, он заметен. Но по сравнению с 2019 и 2020 годами чувствуется, что люди внимательнее стали следить за расходами. У нас даже снизили цены на абонементы, чтобы привлечь людей. Я надеюсь, индустрия сможет вернуться в привычное русло. То, что происходит вокруг — рост цен, дикая инфляция, — все это сказывается на нас. Хотелось бы, чтобы люди возвращались в спорт и занимались своим здоровьем. Но в списке приоритетов не у многих это стоит на первом месте. Надеюсь, 2021 год будет более ровным, без каких-то резких скачков, и мы сможем прийти к стабильности.

Павел Лисовцов 36 лет, собственник студии «Трини»

Онлайн-формат денег не принес Мы с женой попали в пандемию за границей, застряли в аэропорту в Нидерландах. У нас в России еще серьезные меры не вводились, а там — да, мы были впечатлены. Вернулись на родину в легком неврозе. Хотели действовать на опережение, понимая, что нас точно закроют, это лишь вопрос времени. Разрабатывали онлайн-форматы с телесными практиками, которые можно проводить в домашних условиях дистанционно. Ориентироваться стали больше на внутренние дела студии — бюрократию, которой в бизнесе всегда много. У нас небольшой управленческий состав, а с преподавателями сдельные договоры. Поэтому мы неплохо адаптировались. Онлайн-формат помог только удержать в тонусе себя, денег он не принес. Для нашего проекта он оказался неработоспособен. В карантин был повышенный спрос на весь онлайн в целом. С нами занимались примерно 30% посетителей. У нас есть масштабный проект по подготовке преподавателей телесных практик на базе студии. Мы пытались и его перевести в онлайн, но люди просили вернуть им деньги. Потому что это дорогая услуга и ее качество изменилось. Мы потратили много средств на рекламу курса, нужно было искать компромиссы с клиентами. В итоге пришли к решению, что до конца года мы проведем этот курс, просто сдвинув его сроки. У государства нет денег, чтобы держать всех по домам Что касается нашего бизнеса, выдвинутые условия было нетрудно соблюдать. Появились некоторые дополнительные расходы, но это не омрачило радости от возможности открыться. Все мои прогнозы сбылись, мне было четко понятно, что у государства нет таких денег, чтобы и дальше нас держать по домам. Ему нужно было сделать маневр в сфере медицины, увеличить количество койко-мест и людей, которые могут оказывать помощь. Неплохо помогли налоговые возвраты, сумма оказалась существенной. В целом наш еще молодой бизнес в 2020 году, несмотря на ограничения, вырос относительно 2019-го. Поэтому я всем доволен. Были хорошие договоренности с арендодателями, нам пошли навстречу, позволив не платить вообще в период закрытия. И после открытия еще два месяца делали хорошие скидки. В плановом режиме открылись. Очень медленно заполнялись группы, но никаких стимулирующих акций мы не проводили. Первый месяц люди присматривались, адаптировались, со второго мы вернулись к показателям предыдущего года. Мы клиентоориентированны, на протяжении всего этого времени были в контакте с людьми, отвечали на все вопросы и переживания. Шли разговоры, что индустрия претерпит изменения, все уйдут в онлайн. Но на практике этого не произошло. Люди ходят заниматься не только ради самой тренировки, они закрывают еще ряд вопросов: куплен абонемент, тебя ждут в зале, есть мотивация собраться и поехать. Плюс причастность к какой-то общей деятельности имеет место. Кроме того, у многих небольшие квартиры, физически не всем удобно заниматься дома.

Платежеспособность людей снижается Что касается всей российской фитнес-индустрии, ей будет непросто. Это достаточно дорогая услуга, а платежеспособность людей снижается, конкуренцию выдерживать все труднее. Я делаю ставку на что, что рынок будет падать, инвестиционная активность точно снизится. Если раньше клубы открывались как грибы, то в этом году притормозят. А насчет сегмента йоги, это в большинстве своем авторские проекты, завязанные на индивидуальном предпринимателе, который стоит в центре. Это больше семейный бизнес. Такие студии потеряют часть выручки, но это их точно не убьет. Я с оптимизмом смотрю в будущее, у нас идет масштабное развитие. Параллельно запускаем два новых проекта в сфере туризма, чтобы с пользой отдыхать на море и в горах. Мы ставим задачу создать не сеть, а палитру услуг вокруг «Трини». Из студии йоги трансформируем ее в студию телесных практик, делаем зал единоборств, у нас будет работать психотерапевт. Чем сложнее задача, тем интереснее. В моментах турбулентности и кризисности, которые, несомненно, присутствуют, я вижу перспективу.

Елена Редина 32 года, тренер по шестовой акробатике и воздушной гимнастике, владелица студии AntiGravity

Аренда за апрель в итоге сгорела Ожидала, что по распоряжению Роспотребнадзора мне придется закрыть студию, но в глубине души все равно надеялась на другой исход. Абонементы заморозила и с 26 числа отправила всех клиентов на вынужденные каникулы. Некоторое время проводила индивидуальные занятия по воздушной акробатике для всех желающих, привязав полотна к высокому дереву в поле. В 20-х числах марта я оплатила аренду за апрель, которая в итоге сгорела. Сначала арендодатель позвонил мне и попросил оплатить хотя бы коммунальные услуги, но я отказалась. Когда разрешили открыться с 8 июня, у меня оставалось только две недели, чтобы заработать на очередную арендную плату. Людей было очень мало, многие боялись. Только к концу января 2021 года мне удалось почти полностью вернуть прежних клиентов и найти новых. Не ощущаю, что у людей стала ниже платежеспособность Когда закрылись, у меня была идея вести тренировки онлайн, хотя бы ОФП для детей. Но пришлось от нее отказаться, потому что карантин сильно расслабил дисциплину. Взрослые клиенты быстрее вернулись к прежнему ритму. Возможно, это связано с тем, что многие школы переходили на удаленное обучение и дети до сих пор не могут адаптироваться к происходящему. Я думаю, что спустя некоторое время вся фитнес-индустрия сможет вернуться к прежнему уровню. Не ощущаю, что платежеспособность людей стала ниже.

Галина Лукина 55 лет, руководитель спортивного клуба Fitness Life в поселке Яблоновском

К онлайну относимся скептически Мы не были готовы к такому резкому закрытию клубов ни теоретически, ни финансово. Что касается онлайн-тренировок, наши сотрудники всегда готовы их проводить, вопрос остается за качеством. К онлайну мы относимся скептически, потому что фитнес — это клубная система, сюда люди приходят, чтобы уйти от своих мыслей, ощутить движение. Девиз нашей сети: «Фитнес — это жизнь». В период пандемии онлайн-занятия, конечно, стали выходом для людей, запертых в своих квартирах. А когда клубы открылись, многие тренеры ушли в эту сферу. Лень взяла верх Пандемия пошатнула психологическое равновесие, лень взяла верх. Людям стало трудно возвращаться в прежнюю активную жизнь. По сей день клубы полупустые. Нам дали возможность заполнить их на 25%, но они заполнялись в течение двух-трех месяцев максимум на 3%. Можно представить, какие финансовые потери мы несли.