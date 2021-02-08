В 2020 году южный «Ростелеком» убрал под землю более 100 км оптики

«Ростелеком» в рамках программы «Чистое небо» в ЮФО и СКФО перенес более 100 км оптики операторов-партнеров в собственную кабельную канализацию

Работы проведены в Астрахани, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Сочи, Владикавказе и Нальчике. Больше всего оптики провайдер убрал с улиц под землю в Волгоградской области: в Волгограде, Урюпинске и Михайловке специалисты компании переложили кабели общей длиной 31,7 км. «Современный город должен быть пространством без спутанных и закрученных проводов. Кабели, мотками висящие на столбах и закрывающие небо, не только эстетически неуместны, но и технически ненадежны. Особенно на юге с сильными ветрами и налипанием мокрого снега и льда на провода в зимний период. Так что программа «Чистое небо» выполняет сразу три функции: повышает надежность сети, сокращает издержки на ее обслуживание и возвращает городским жителям возможность любоваться архитектурой на фоне чистого неба», — отметил директор по работе с операторами связи МРФ «Юг» Павел Шалюгин.

В числе крупнейших участников программы, в интересах которых «Ростелеком» перенес оптику под землю, такие провайдеры и операторы связи, как МегаФон, МТС и «ЭР-Телеком». «Участие в программе «Чистое небо» — это вклад в формирование новой, более комфортной среды для жителей и гостей наших регионов. Помимо эстетики, важна и практическая часть — срок службы подземных проводов в разы выше. Например, мы до сих пор обнаруживаем фрагменты кабеля времен Российской империи, которые остаются в целости уже больше века. Уверен, наша модернизация прослужит не меньше», — заявил техдиректор Поволжского филиала МегаФона Андрей Криштофович. Перенос линий связи под землю улучшает эстетический вид городов, увеличивает срок службы самой инфраструктуры, защищает ее от внешних воздействий. По статистике, постоянный контроль и техническое обслуживание сокращает количество аварий в сети под землей по сравнению с воздушными линиями в среднем в 30 раз. Кроме того, такой формат позволяет заводить кабель напрямую в здания, что упрощает подключение новых клиентов.

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