На Кубани похолодает до легкого минуса, пойдут сильные дожди

В Краснодарском крае днем 5 февраля будет 5-10 °С, в южной половине до 13 °С. Ожидается переменная облачность, в большинстве районов осадки, в некоторых районах сильные, вечером местами с мокрым снегом. Ветер 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

По данным кубанского гидрометцентра, в ночь на 6 и 7 февраля в регионе температура упадет до -6...-1 °С. Днем в субботу столбики термометров покажут 2-7 °С, в воскресенье -2...+3 °С. Прогнозируют облачную погоду с дождем и мокрым снегом, местами будут сильные осадки. Ветер 5-10 м/с, в некоторых районах до 14 м/с. Ночью на Черноморском побережье ожидается -2...+3 °С, днем 3-8 °С.