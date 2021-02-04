В Сочи прогнозируют сильные дожди и сход лавин

Краснодарский край

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Спасатели предупредили жителей и гостей Сочи о ливнях 5 февраля

По данным синоптиков, сильные дожди пойдут 5 февраля с 00:00 до 18:00. Кроме того, в горах выше 1 тыс. метров над уровнем моря сохранится лавиноопасная обстановка.

В пресс-службе администрации Сочи добавили, что все городские службы перевели в усиленный режим работы. Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта соблюдать все необходимые меры предосторожности и временно воздержаться от выходов в горы.

При возникновении происшествий необходимо звонить по номерам: 101 и 112.

Как писали Юга.ру, в Сочи из-за аномально теплой зимы на месяц раньше расцвели магнолия и мимоза.

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В Сочи прогнозируют сильные дожди и сход лавин
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