Галицкий попал в новый состав исполкома РФС

Краснодарский край

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4 февраля прошли выборы в исполнительный комитет Российского футбольного союза, в состав которого попал президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий

Как писали Юга.ру, в 2019 году основатель «Краснодара» Сергей Галицкий вошел в состав исполкома РФС и стал руководителем комитета детско-юношеского футбола союза. В конце декабря 2020 года на собрании клубов РПЛ обсудили новый возможный состав исполкома РФС и выдвинули ряд кандидатур. Среди них были гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов, председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев, а также Галицкий.

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4 февраля прошли выборы в исполком РФС. В новый состав на четыре года избрали Сергея Галицкого — как представителя клубов высшего дивизиона. Соловьев и Сайманов также попали в список членов исполкома, сообщили на сайте РФС.

Кроме того, председателя правления «Газпром нефть» Александра Дюкова переизбрали на должность президента РФС, которую он занимает с 2019 года.

РФС Сергей Галицкий ФК «Краснодар» Футбол

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