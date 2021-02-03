Депутаты гордумы посетили стройку детсада в Знаменском

«ЮгСтройИмпериал» рассказал о строительстве детского сада в пригороде Краснодара в микрорайоне «Родные просторы»

Детсад называется «Веснушки» и рассчитан на 250 мест. Сейчас завершена каменная кладка. Строители подключают электричество и слаботочные сети. Также они начали остекление первого этажа. В пресс-службе СК «ЮгСтройИмпериал» сообщили, что строительство планируют завершить в третьем квартале 2021 года. В рамках депутатского контроля за возведением соцобъектов ход строительства проинспектировали председатель гордумы Краснодара Вера Галушко и депутат одномандатного избирательного округа № 16 Галина Качура. Экскурсию по территории микрорайона провел первый заместитель председателя правления СК «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко.

«Наша задача — сделать так, чтобы юные жители домов в «Родных просторах» могли пойти в детский сад сразу же после переезда. Поэтому «Веснушки» будут готовы летом, еще до того, как начнется передача ключей жителям. Возводить дома, не обеспечивая людей социальной инфраструктурой, неправильно. Поэтому, проектируя этот микрорайон, мы сразу поставили цель сдать соцобъекты и благоустройство. Мы приступили и к строительству парка на 6 га, который тоже планируем закончить летом», — рассказал Николенко. Новый детсад строят на площади около 9 га на пересечении улиц Природной и Светлой. На стройке ежедневно работает около 30 человек. Готовность объекта — 30%.