Строительная компания обманула мэрию Краснодара на 3,5 млн рублей при строительстве детсадов

27 января стало известно о мошенничестве при строительстве муниципальных детсадов в Краснодаре

По данным следствия, с декабря 2015 года по июнь 2018 года строительная компания имела муниципальный контракт на возведение детских садов в Краснодаре. Двое руководителей — 32-летний и 33-летний жители Ростова — предоставили заказчику, то есть мэрии города, справки с ложными сведениями об объеме работ и использованных материалах.

В результате администрации Краснодара причинили ущерб на сумму более 3,5 млн рублей, факт противоправной деятельности выявила прокуратура. На двух мужчин завели уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Обвиняемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, также наложили арест на Mercedes-Benz одного из них.

Дело направили в суд, обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 27 января.

Напомним, в феврале 2020 года краевая прокуратура рассказала, что при ремонте двух школ в Геленджике похитили 750 тыс. рублей.