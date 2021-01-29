«ЮгСтройИнвест» рассказал о скорой сдаче нового детсада в Краснодаре
Новый детский сад в районе Ближнего Западного обхода «ЮгСтройИнвест» планирует открыть весной
Строительство детского сада — яслей на 300 человек близко к завершению. Дошкольное учреждение возводят в семейном квартале «Достояние» — микрорайоне, который группа компаний «ЮгСтройИнвест» начала строить прошлым летом в районе Ближнего Западного обхода.
Строящийся детсад будет ярким и современным. На первом этаже разместят медицинский кабинет и пищеблок, прачечную, столярную мастерскую и пост охраны. На втором — музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога. На территории и в здании застройщик планирует установить охранную систему из 50 камер видеонаблюдения.
«ЮгСтройИнвест» сдал пятидесятый дом в Краснодаре:
«Мы всегда заботимся об удобстве жителей, создавая максимально комфортную среду. По традиции, заложенной гендиректором ГК «ЮгСтройИнвест» Юрием Ивановым, вместе с первыми жилыми домами в семейном квартале «Достояние» начали строительство детского сада. Это важно для дольщиков, и поэтому важно для нас. Мы делаем так, чтобы сразу после переезда у новоселов были все условия для комфортной жизни. Сдача детского сада запланирована на май 2021 года», — рассказал заместитель гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.
Всего за годы работы «ЮгСтройИнвест» построил в Краснодаре пять детсадов: три в микрорайоне «Панорама» и два в «Губернском». В «Достоянии» запланированы три детсада на 19 жилых домов. В пресс-службе компании заявили, что «район станет одним из самых благоустроенных в Краснодаре: зеленые аллеи, фонтаны, арт-объекты, скамейки, места отдыха».