«ЮгСтройИнвест» рассказал о скорой сдаче нового детсада в Краснодаре

Строительство детского сада — яслей на 300 человек близко к завершению. Дошкольное учреждение возводят в семейном квартале «Достояние» — микрорайоне, который группа компаний «ЮгСтройИнвест» начала строить прошлым летом в районе Ближнего Западного обхода.

Строящийся детсад будет ярким и современным. На первом этаже разместят медицинский кабинет и пищеблок, прачечную, столярную мастерскую и пост охраны. На втором — музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога. На территории и в здании застройщик планирует установить охранную систему из 50 камер видеонаблюдения.