В Краснодарском крае ковидом заболели еще 185 человек

На Кубани к 3 февраля COVID-19 подтвердился у 34 тыс. 229 человек

Всего за время наблюдений коронавирус обнаружили у 3 млн 901 тыс. 204 россиян. Из них 74 тыс. 684 человека умерли (+526 за сутки), а 3 млн 365 тыс. 367 выздоровели (+24 тыс. 822).

В федеральном оперштабе 3 февраля сообщили, что за минувшие сутки число новых случаев COVID-19 по всей стране увелидилось на 16 тыс. 474, написал RT .

Самый большой суточный прирост инфицированных в этот раз наблюдается в Санкт-Петербурге: там зарегистрировали 1 тыс. 916 заболевших. Следом идут Москва (+1 тыс. 545) и область (+773).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 366, Ставропольский край — 229, Краснодарский край — 185, Крым — 151, Севастополь — 101, Кабардино-Балкария — 86, Дагестан — 80, Карачаево-Черкесия — 66, Северная Осетия — 59, Адыгея — 38, Ингушетия — 36, Чечня — 25.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в числе 185 новых заболевших 85 мужчин и 100 женщин. Возраст пациентов — от 1 года до 92 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

К 3 февраля в лабораториях Кубани провели 2 млн 371 тыс. 159 исследований на COVID-19. За все время пандемии инфекцию обнаружили у 34 тыс. 229 человек. Показатель заболеваемости превысил 603,1 случая на 100 тыс. населения края.

По данным минздрава, в стационарах лечатся 1 тыс. 423 человека с подтвержденным COVID-19. Еще 5 тыс. 807 заболевших получаются лечение на дому. За весь период из больниц с выздоровлением выписали 25 тыс. 475 пациентов (+295 за сутки).

В регионе умерли 1 тыс. 524 человека с COVID-19 (+18 новых летальных исходов). Еще 98 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.