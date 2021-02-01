«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной». Истории людей, привившихся вакциной «Спутник V»

18 января в России началась массовая вакцинация от ковида. Любой желающий может бесплатно сделать прививку в поликлинике по месту жительства или в одном из мобильных и стационарных пунктов. По данным Минздрава Краснодарского края, укол уже сделали более 25 тыс. человек, еще около 30 тыс. жителей находятся в листе ожидания.

Юга.ру решили узнать о самочувствии привитых пациентов напрямую и поговорили с жителями Краснодарского края и Адыгеи, которые получили первую дозу новой вакцины «Спутник V» (она же «Гам-КОВИД-Вак»).

Дмитрий, 38 лет, бильдредактор

— Записался на прививку по телефону в поликлинику по месту жительства. Через неделю мне позвонили и пригласили на вакцинацию на следующий день в 9:30. Я зашел в поликлинику в 9 утра. В нужный мне кабинет уже была очередь. Все, кто был в очереди, говорили, что им всем позвонили вчера вечером и всех пригласили на 9:30. Мне очень повезло, что я заполнил все бумаги первым, поэтому меня и запустили в кабинет тоже первым.

Во время осмотра попросили открыть рот и сказать: «Ааа». Померили температуру и оксигенацию — оказалось в норме. Стетоскопом послушали легкие. Сразу после, в этом же кабинете, за перегородкой мне ввели вакцину в правое плечо. Я уточнил, что делать с температурой, если появится. Сказали, что не появится. Ну то есть, может, и появится, но если меньше 37 °С, то сбивать не нужно. А если высокая, сбивать парацетамолом.

Место укола не болело и не чесалось. В принципе я его с трудом могу разглядеть на руке. Когда приехал домой, немного чесались запястья и чуть ближе к локтю. В этот же день в обед почувствовал легкое головокружение. Ночью и утром ощущал сухость слизистых. Ночью плохо спал, вставал несколько раз пить воду. Утром чувствовал себя как будто в легчайшей похмельной пелене. Руки больше не чесались.

Флора Ардашевна, 51 год, преподаватель

— Конечно, сомневалась. Страшно сделать прививку, и заболеть тоже страшно . Выбирая между двумя страхами, я выбрала меньший и решила сделать прививку. Часа три стояла в очереди. Там, кстати, были люди совершенно разного возраста. Были и пожилые люди, ну, наверное, лет за семьдесят, и молодежь тоже. Но в основном люди примерно моего возраста — 40—50 лет.

Сама прививка? Ничего интересного рассказать не могу, потому что я ничего не почувствовала. Никаких симптомов у меня не было — ни слабости, ни повышения температуры. Сделали и сделали. Хотя главврач поликлиники дала всем свой личный номер и попросила обязательно отзвониться на следующий день и рассказать о самочувствии. Но у меня никаких необычных ощущений не возникло. Я даже подумала, может, мне плацебо укололи? Сейчас жду второго укола. А пока по-прежнему ношу маску — обидно же было бы заразиться между двумя прививками.

Но у меня никаких необычных ощущений не возникло. Я даже подумала, может, мне плацебо укололи?

Полина, 32 года, PR-менеджер

— Я верю в науку и доказательную медицину, дочь привита в соответствии с календарем и даже немного сверх него. Так спокойнее. Но одно дело проверенные вакцины, испытанные годами, а другое — нечто новое и пока совсем непредсказуемое. Были сомнения, стоит ли прививаться «Спутником» или подождать других вакцин. Но, поскольку сроки их появления неизвестны и выдалась возможность привиться практически без очереди в только что открывшемся мобильном пункте, я все-таки решилась.

Уже к вечеру первого дня стали появляться побочные эффекты: головная и мышечная боль, температура до 37,3 °С, небольшой зуд в месте укола. На следующий день частично пропало обоняние — поняла это, почувствовав вместо привычного аромата кофе неприятный горелый запах. Читала, что кофе — распространенный индикатор потери запахов для заболевших коронавирусом. На второй день симптомы практически исчезли: температура пришла в норму, головная боль прошла, хотя кофе снова казался невкусным.

Вот уже почти год я работаю на удаленке, не хожу в магазины и кафе и практически не общаюсь с друзьями и родственниками. Впереди вторая доза вакцины. Надеюсь, что к весне я обзаведусь долгожданными антителами и восполню все, что упустила за 2020-й.

Виктор, 37 лет, журналист

— Я дважды пытался привиться в мобильном пункте в центре Краснодара, но во второй раз очередь оказалась даже больше, чем в первый. Придя домой после очередной неудачной попытки, я специально зашел на сайт краевого минздрава и увидел, что час назад там вышла новость об открытии нового мобильного пункта на улице Трамвайной. Через час я был уже на месте и обнаружил полное отсутствие ажиотажа и очередь из пяти пенсионеров. Кстати, двух женщин, которые стояли передо мной, до вакцинирования так и не допустили. В ходе осмотра выяснилось, что у них слишком высокое давление.

Сам укол оказался абсолютно безболезненным и не вызвал никакого дискомфорта. Однако спустя 12 часов я начал чувствовать место инъекции. Ночью я постоянно ворочался и плохо спал. Примерно в пять утра проснулся от озноба, померил температуру — 37,2 °С — и, укрывшись теплым одеялом, проспал еще несколько часов. С утра немного болела голова, крутило суставы и слегка першило в горле . Побаливала рука в месте укола. Состояние было не самое приятное. Температура почти весь день колебалась в промежутке между 37,2—37,6 °С. Но уже к вечеру стало полегче. На второй день все симптомы практически исчезли — боль в руке почти прошла, температура тела пришла в норму.

Температура почти весь день колебалась в промежутке между 37,2—37,6 °С. Но уже к вечеру стало полегче. На второй день все симптомы практически исчезли...

Лариса Михайловна, 53 года, госслужащая

— На прививку я решилась почти сразу. Мы с мужем пришли в пункт вакцинации, там нас осмотрел врач, послушал, посмотрел горло, спросил, какие препараты мы принимаем, вакцинировались ли от гриппа, есть ли хронические заболевания. В общем, достаточно подробно опросил и осмотрел. Потом нам выдали памятку о том, что нельзя делать в ближайшие три дня после прививки: не принимать алкоголь, не мочить место прививки. Прошли в кабинет вакцинации. Вся процедура заняла совсем немного времени.

Предупреждали, что может воспалиться место укола, но ничего такого не произошло. Самочувствие после укола прекрасное — я даже сходила на тренировку. Думала, идти или нет. Коллеги советовали, что, наверное, не стоит в день прививки. Но я у врача спросила, и она сказала, если будете чувствовать себя хорошо и не испытывать недомогания, идите. Я сходила и позанималась, как обычно. Все нормально. Муж делал прививку вместе со мной, и у него тоже не возникло никаких ощущений и никаких признаков болезни ни в день прививки, ни на следующий день. Все прошло хорошо.

Елена, 29 лет, деятель искусства