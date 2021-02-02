Представители концертной отрасли России попросили Кондратьева встретиться с ними и разрешить работать

Краснодарский край

Распечатать

Губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в феврале попросили помочь концертно-театральным организациям региона

Напомним, в марте 2020 года из-за коронавируса в учреждениях культуры Кубани запретили все мероприятия и события с участием более 100 человек. С 31 декабря в Краснодарском крае снова заработали кинотеатры, а с 21 января власти разрешили деятельность домов культуры, концертных залов, а также театров. Однако заполняемость залов ограничивали сначала 15%, а затем 30%.

Читайте также:

Представители концертно-театральных организаций Краснодарского края, которые входят в ассоциацию концертно-театральных и билетных организаций «КТиБО» обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Они заявили, что возобновление деятельности домов культуры не решило проблемы отрасли. Всё еще не работают концертные площадки, организаторы, билетные операторы, артисты, музыканты, танцоры, технические специалисты и многие другие смежные профессии. 

По заявлению представителей отрасли, убытки от вынужденной остановки концертной деятельности уже составили сотни миллионов рублей. Несмотря на это, региональные власти не предложили методы реальной поддержки отрасли и не выстроили диалог с людьми.

«В интересах зрителей и тысяч уникальных специалистов этот диалог необходимо возобновить. Это не допустит краха индустрии и массового банкротства, увольнений, повышения социального напряжения среди пострадавших специалистов и десятков тысяч неудовлетворенных зрителей», — сказано в обращении.

Читайте также:

Представители отрасли утверждают, что реальное возобновление их деятельности возможно только при заполнении залов на 50-70%. Они обратили внимание, что во многих городах и регионах России этот вопрос уже удалось решить, однако в Краснодарском крае — нет.

Ассоциация утверждает, что разработала методические указания для обеспечения безопасности при проведении культурно-зрелищных мероприятий, которые уже отработали на практике

Предприниматели попросили оперативно организовать встречу с участием губернатора Краснодарского края, министра культуры Краснодарского края, представителей роспотребнадзора Краснодарского края, представителей ассоциации «КТиБО» и представителей концертно-развлекательной отрасли по Краснодарскому краю.

Вениамин Кондратьев Карантин Кино Коронавирус Театры

Все материалы по теме:

Новости

Представители концертной отрасли России попросили Кондратьева встретиться с ними и разрешить работать
Навальный получил 2 года 8 месяцев лишения свободы
В Сочи снова вырос «мусорный Памир»
Российские актрисы попросили Кондратьева срочно помочь умирающим детям со СМА. Минздрав ответил, что надо подождать
Машину судьи Захарчевского, на которой насмерть сбили велосипедиста в Краснодаре, забрали на экспертизу спустя 10 месяцев
В Армавире из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 170 человек

Лента новостей

«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»
Вчера, 08:01
«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»
Истории людей, привившихся вакциной «Спутник V»
25 фактов об Александре Пономаренко
Сегодня, 11:07
25 фактов об Александре Пономаренко
О бизнесмене, его карьере, проектах, жизненной позиции и хобби
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
28 января, 12:36
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Как проходит вакцинация от ковида за границей

Реклама на портале