Представители концертной отрасли России попросили Кондратьева встретиться с ними и разрешить работать

Напомним, в марте 2020 года из-за коронавируса в учреждениях культуры Кубани запретили все мероприятия и события с участием более 100 человек. С 31 декабря в Краснодарском крае снова заработали кинотеатры, а с 21 января власти разрешили деятельность домов культуры, концертных залов, а также театров. Однако заполняемость залов ограничивали сначала 15%, а затем 30%.

Представители концертно-театральных организаций Краснодарского края, которые входят в ассоциацию концертно-театральных и билетных организаций «КТиБО» обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Они заявили, что возобновление деятельности домов культуры не решило проблемы отрасли. Всё еще не работают концертные площадки, организаторы, билетные операторы, артисты, музыканты, танцоры, технические специалисты и многие другие смежные профессии.

По заявлению представителей отрасли, убытки от вынужденной остановки концертной деятельности уже составили сотни миллионов рублей. Несмотря на это, региональные власти не предложили методы реальной поддержки отрасли и не выстроили диалог с людьми.

«В интересах зрителей и тысяч уникальных специалистов этот диалог необходимо возобновить. Это не допустит краха индустрии и массового банкротства, увольнений, повышения социального напряжения среди пострадавших специалистов и десятков тысяч неудовлетворенных зрителей», — сказано в обращении.