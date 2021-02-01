В СК рассказали подробности стрельбы под Анапой, в которой погиб 34-летний мужчина

1 февраля в следственном комитете рассказали подробности дела о том, как тело погибшего в стрельбе под Анапой оказалось около трассы

Напомним, 28 января на хуторе Заря на улице Мира мужчина расстрелял четырех человек. Один из них, 34-летний мужчина, погиб, позже его тело нашли около трассы Новороссийск — Керчь. Еще троих мужчин в возрасте от 30 до 39 лет доставили с огнестрельными ранениями в больницу. По данным СМИ, стрельба произошла на поминках, а причиной стали криминальные разборки.

Спустя день подозреваемого в стрельбе задержали, им оказался 33-летний местный житель. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство трех человек) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).

1 февраля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю рассказали подробности происшествия. Следствие выяснило, что накануне 33-летний анапчанин поссорился с одним из своих знакомых на бытовой почве. Во время конфликта он выстрелил в него и еще троих человек. Один из пострадавших скончался в автомобиле знакомого по пути в больницу. Позже его тело обнаружили на 41-м км дороги Новороссийск — Керчь и сообщили об этом в полицию Анапы.

Обвиняемого заключили под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, сообщили в СК.