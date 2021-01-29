Причиной стрельбы под Анапой с одним погибшим стал криминальный конфликт — ТАСС

Краснодарский край

Распечатать

28 января под Анапой произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина

Во второй половине дня на улице Мира, хутор Заря, неизвестный расстрелял четырех мужчин. Всех с ранениями доставили в больницу, а 35-летний мужчина скончался от полученных травм. Телеканал «360» сообщал, что стрельба произошла на поминках, а погибшим оказался отец двоих малолетних детей.

Тело мужчины нашли на трассе Новороссийск — Керчь, однако как именно оно там оказалось — не уточнялось. По факту смерти СК завел уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). Сейчас проводятся экспертизы, также, по данным на 21:00, полиция разыскивала преступника. Известно, что пострадавшие находятся в реанимации.

28 января источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что причиной стрельбы стал конфликт между криминальными элементами. В прокуратуре края заявили, что взяли на контроль результаты расследования.

Анапа Стрельба

Новости

Причиной стрельбы под Анапой с одним погибшим стал криминальный конфликт — ТАСС
Умер актер Василий Лановой от последствий коронавируса
В Краснодар легковушка врезалась в Audi, а та — в BMW
Власти Ейска согласовали митинг в поддержку Навального, но затем передумали
Под Анапой расстреляли группу мужчин, один из них погиб
Мэрию Сочи обязали возместить ущерб за загрязнение моря

Лента новостей

«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Вчера, 12:36
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Как проходит вакцинация от ковида за границей
Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
26 января, 08:03
Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
Разбираем вместе с адвокатом
«Дедушку чуть не растерзали»
25 января, 08:01
«Дедушку чуть не растерзали»
Монологи краснодарцев из очереди на вакцинацию

Реклама на портале