Причиной стрельбы под Анапой с одним погибшим стал криминальный конфликт — ТАСС

Во второй половине дня на улице Мира, хутор Заря, неизвестный расстрелял четырех мужчин. Всех с ранениями доставили в больницу, а 35-летний мужчина скончался от полученных травм. Телеканал «360» сообщал, что стрельба произошла на поминках, а погибшим оказался отец двоих малолетних детей.

Тело мужчины нашли на трассе Новороссийск — Керчь, однако как именно оно там оказалось — не уточнялось. По факту смерти СК завел уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). Сейчас проводятся экспертизы, также, по данным на 21:00, полиция разыскивала преступника. Известно, что пострадавшие находятся в реанимации.

28 января источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что причиной стрельбы стал конфликт между криминальными элементами. В прокуратуре края заявили, что взяли на контроль результаты расследования.