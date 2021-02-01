В Краснодарском крае неделю подряд ежедневно фиксируют спад заболеваемости COVID-19

В Краснодарском крае к 1 февраля коронавирусом, по официальным данным, заболели 33 тыс. 861 человек

В России за последние сутки зарегистрировали 17 тыс. 648 новых носителей COVID-19, написал RT. Всего к 1 февраля инфекцию обнаружили у 3 млн 868 тыс. 87 жителей страны. Из них 3 млн 318 тыс. 173 человека выздоровели, а 73 тыс. 619 пациентов умерли (в том числе 437 за прошлые сутки).

Больше всего инфицированных накануне традиционно выявили в Москве — 2 тыс. 37. Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 842) и Московская область (+1 тыс. 68).

«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»: Истории людей, привившихся вакциной «Спутник V»

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 372, Ставропольский край — 227, Краснодарский край — 180 , Крым — 156, Севастополь — 101, Дагестан — 98, Кабардино-Балкария — 87, Карачаево-Черкесия — 67, Северная Осетия — 64, Адыгея — 47, Ингушетия — 39, Чечня — 26.

Как рассказали в оперштабе Кубани, в числе 180 новых заболевших 97 женщин и 83 мужчины, в том числе 8 детей. Возраст пациентов — от 1 года до 90 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 49;

в Сочи — 34;

в Армавире — 12;

в Тихорецком районе — 10;

в Туапсинском районе — 9;

в Ейском районе — 7;

в Горячем Ключе, Апшеронском и Приморско-Ахтарском районах — по 5;

в Белореченском, Красноармейском и Павловском районах — по 4;

в Абинском, Кавказском, Крыловском, Славянском и Тбилисском районах — по 3;

в Ленинградском, Северском и Темрюкском районах — по 2;

в Геленджике, Выселковском, Курганинском, Отрадненском, Староминском, Тимашевском, Успенском, Новопокровском, Гулькевичском, Крымском и Белоглинском районах — по 1.

Всего за время пандемии в лабораториях Краснодарского края провели 2 млн 359 тыс. 550 исследований на COVID-19. К 1 февраля диагноз подтвердился у 33 тыс. 861 человека, в том числе у 2 тыс. 555 детей. Показатель заболеваемости достиг 596,6 случаев на 100 тыс. населения края.