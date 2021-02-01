В Краснодарском крае неделю подряд ежедневно фиксируют спад заболеваемости COVID-19

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 1 февраля коронавирусом, по официальным данным, заболели 33 тыс. 861 человек

В России за последние сутки зарегистрировали 17 тыс. 648 новых носителей COVID-19, написал RT. Всего к 1 февраля инфекцию обнаружили у 3 млн 868 тыс. 87 жителей страны. Из них 3 млн 318 тыс. 173 человека выздоровели, а 73 тыс. 619 пациентов умерли (в том числе 437 за прошлые сутки).

Больше всего инфицированных накануне традиционно выявили в Москве — 2 тыс. 37. Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 842) и Московская область (+1 тыс. 68).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 372, Ставропольский край — 227, Краснодарский край — 180, Крым — 156, Севастополь — 101, Дагестан — 98, Кабардино-Балкария — 87, Карачаево-Черкесия — 67, Северная Осетия — 64, Адыгея — 47, Ингушетия — 39, Чечня — 26.

Как рассказали в оперштабе Кубани, в числе 180 новых заболевших 97 женщин и 83 мужчины, в том числе 8 детей. Возраст пациентов — от 1 года до 90 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 49;
  • в Сочи — 34;
  • в Армавире — 12;
  • в Тихорецком районе — 10;
  • в Туапсинском районе — 9;
  • в Ейском районе — 7;
  • в Горячем Ключе, Апшеронском и Приморско-Ахтарском районах — по 5;
  • в Белореченском, Красноармейском и Павловском районах — по 4;
  • в Абинском, Кавказском, Крыловском, Славянском и Тбилисском районах —  по 3;
  • в Ленинградском, Северском и Темрюкском районах — по 2;
  • в Геленджике, Выселковском, Курганинском, Отрадненском, Староминском, Тимашевском, Успенском, Новопокровском, Гулькевичском, Крымском и Белоглинском районах — по 1.

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Всего за время пандемии в лабораториях Краснодарского края провели 2 млн 359 тыс. 550 исследований на COVID-19. К 1 февраля диагноз подтвердился у 33 тыс. 861 человека, в том числе у 2 тыс. 555 детей. Показатель заболеваемости достиг 596,6 случаев на 100 тыс. населения края.

В стационарах с подтвержденным COVID-19 находится 1 тыс. 381 человек, еще 6 тыс. 85 инфицированных лечатся на дому.

По данным кубанского минздрава, выздоровели 24 тыс. 907 пациентов (+255). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 110 человек, еще 4 — на ЭКМО. Медикам не удалось спасти 1 тыс. 488 человек (+19 новых летальных случаев).

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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