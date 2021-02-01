Александровский бульвар в Краснодаре стал объектом культурного наследия

Краснодарский край

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31 января в администрации Краснодара рассказали о новом статусе Александровского бульвара на улице Красной

Такое решение приняло краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия. Теперь территория бульвара от улицы Будённого до Офицерской с кварталами, которые прилегают с севера, востока и запада, включена в единый реестр памятников истории и культуры как объект культурного наследия регионального значения.

Кроме того, в приказе указаны ценные строения и памятники, а также исторически ценные градоформирующие объекты. Среди них Дом союзов, жилой дом купца Угнивенко (Красная, 164), стадион «Динамо», кинотеатр «Аврора», памятник 200-летия Кубанского казачьего войска, Женская учительская семинария (Красная, 166) и еще 45 объектов.

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Теперь в зоне бульвара будет действовать ряд ограничений: запрещается менять характеристики объекта, использовать строительные технологии, которые создадут динамические нагрузки, загрязнять территорию. Также все земляные и изыскательные работы будет необходимо согласовывать с краевым управлением госохраны объектов культурного наследия.

При этом на территории разрешено убирать капитальные и временные строения, которые не имеют исторической ценности. Кроме того, можно проводить благоустройство территории, ремонтировать освещение, менять таблички.

Бульвар появился в конце XIX века и формировался до 50-х годов XX столетия. В разные годы его называли Ростовским и Шевченковским. В 2013 году городская дума назвала бульвар Александровским. Сейчас его протяженность — 2 км 9 метров. Ширина в районе улицы Буденного — 35 метров, около Гаврилова — 103 метра. Средняя ширина составляет 50 метров, отметили в пресс-службе мэрии Краснодара.

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Напомним, в 2019 году власти Краснодара планировали снести ряд аварийных зданий в центре города. После того, как жители города обнаружили в одном из них лепнину и интерьерную роспись и потребовали признать здание памятником архитектуры, его внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия.

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