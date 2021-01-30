В ковид-госпиталях Кубани умерло 19 пациентов, из них 10 — в Сочи

Напомним, накануне ковид подтвердился у 185 жителей Кубани, в ковид-госпиталях региона скончалось 19 пациентов. В краевом оперштабе подчеркнули, что у всех умерших была двусторонняя пневмония тяжелого течения, также они страдали сопутствующими заболеваниями.

Больше всего летальных случаев, связанных с COVID-19, выявили в Сочи: там умерли десять местных жителей. В инфекционной больнице № 2 ушли из жизни две женщины в возрасте 61 года и 72 лет. В горбольнице № 3 скончался 49-летний мужчина, в горбольнице № 4 — мужчины 65 и 74 лет, в горбольнице № 5 — два пациента 67 и 68 лет (их пол не уточняется). В Центре охраны материнства и детства зафиксировали смерть трех пациенток в возрасте 61 года, 65 и 79 лет. Все проходившие лечение были сочинцами.