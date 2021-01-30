В ковид-госпиталях Кубани умерло 19 пациентов, из них 10 — в Сочи
Число жертв коронавируса в Краснодарском крае к 30 января достигло 1 тыс. 451 человека
Напомним, накануне ковид подтвердился у 185 жителей Кубани, в ковид-госпиталях региона скончалось 19 пациентов. В краевом оперштабе подчеркнули, что у всех умерших была двусторонняя пневмония тяжелого течения, также они страдали сопутствующими заболеваниями.
Больше всего летальных случаев, связанных с COVID-19, выявили в Сочи: там умерли десять местных жителей. В инфекционной больнице № 2 ушли из жизни две женщины в возрасте 61 года и 72 лет. В горбольнице № 3 скончался 49-летний мужчина, в горбольнице № 4 — мужчины 65 и 74 лет, в горбольнице № 5 — два пациента 67 и 68 лет (их пол не уточняется). В Центре охраны материнства и детства зафиксировали смерть трех пациенток в возрасте 61 года, 65 и 79 лет. Все проходившие лечение были сочинцами.
Еще два летальных исхода произошло в Крымской ЦРБ. Погибшими оказались жительницы Абинского района 68 и 75 лет.
В инфекционной больнице № 3 Новороссийска также умерли два пациента — 62-летняя местная жительница и 79-летний житель Геленджика.
В Краснодаре врачи 419-го военного госпиталя потеряли 67-летнюю жительницу Анапы. В Темрюкской ЦРБ ушла из жизни 59-летняя жительница района. В Тихорецкой ЦРБ не смогли вылечить 57-летнего мужчину из Белоглинского района. В Северской ЦРБ скончалась 82-летняя пациентка из Динского района. В Лабинской ЦРБ ушла из жизни 65-летняя местная жительница.
Так, за время пандемии в Краснодарском крае официально зарегистрировали 1 тыс. 451 летальный случай среди больных с COVID-19.
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