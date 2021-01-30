На Кубани зафиксировали 185 носителей коронавируса за сутки

По данным оперативного штаба Краснодарского края на 30 января, количество случаев заражения ковидом в регионе пятый день подряд идет на спад

Федеральный оперштаб 30 января сообщил, что с начала пандемии коронавирус официально подтвердился у 3 млн 832 тыс. 80 жителей России ( +19 тыс. 32 человека за последние сутки ). Всего скончалось 72 тыс. 697 заболевших COVID-19 (+512), выздоровело 3 млн 279 тыс. 964 пациента (+24 тыс. 502), написал RT .

На первое место по числу новых случаев ковида за прошлые сутки вышел Санкт-Петербург (+2 тыс. 512), за ним следуют Москва (+2 тыс. 430) и Московская область (+1 тыс. 69). В десятку регионов с наибольшим суточным приростом попала Ростовская область, где накануне вирус подтвердился у 376 человек.

В Краснодарском крае зафиксировали 185 случаев коронавируса . Ситуация по соседним регионам следующая: Ставропольский край — 233, Крым и Севастополь — 178 и 103 соответственно, Карачаево-Черкесия — 68, Адыгея — 49.

В оперштабе Кубани уточнили, что за прошлый день COVID-19 нашли у жителей 32 муниципалитетов:

в Краснодаре — 47;

в Сочи — 21;

в Анапе — 15;

в Туапсинском и Ейском районах — по 11;

в Геленджике и Северском районе — по 8;

в Абинском, Крымском и Белоглинском районах — по 6;

в Динском и Приморско-Ахтарском районах — по 5;

в Армавире и Белореченском районе — по 4;

в Новороссийске, Брюховецком и Павловском районах — по 3;

в Горячем Ключе, Апшеронском, Кущевском и Темрюкском районах — по 2;

в Кореновском, Выселковском, Кавказском, Курганинском, Крыловском, Ленинградском, Староминском, Тихорецком, Тбилисском, Щербиновском и Новокубанском районах — по 1.

Также уточняется, что самому взрослому пациенту 94 года, самому младшему — 4 года. Всего заразилось восемь детей.