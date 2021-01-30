На Кубани зафиксировали 185 носителей коронавируса за сутки
По данным оперативного штаба Краснодарского края на 30 января, количество случаев заражения ковидом в регионе пятый день подряд идет на спад
Федеральный оперштаб 30 января сообщил, что с начала пандемии коронавирус официально подтвердился у 3 млн 832 тыс. 80 жителей России (+19 тыс. 32 человека за последние сутки). Всего скончалось 72 тыс. 697 заболевших COVID-19 (+512), выздоровело 3 млн 279 тыс. 964 пациента (+24 тыс. 502), написал RT.
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На первое место по числу новых случаев ковида за прошлые сутки вышел Санкт-Петербург (+2 тыс. 512), за ним следуют Москва (+2 тыс. 430) и Московская область (+1 тыс. 69). В десятку регионов с наибольшим суточным приростом попала Ростовская область, где накануне вирус подтвердился у 376 человек.
В Краснодарском крае зафиксировали 185 случаев коронавируса. Ситуация по соседним регионам следующая: Ставропольский край — 233, Крым и Севастополь — 178 и 103 соответственно, Карачаево-Черкесия — 68, Адыгея — 49.
В оперштабе Кубани уточнили, что за прошлый день COVID-19 нашли у жителей 32 муниципалитетов:
- в Краснодаре — 47;
- в Сочи — 21;
- в Анапе — 15;
- в Туапсинском и Ейском районах — по 11;
- в Геленджике и Северском районе — по 8;
- в Абинском, Крымском и Белоглинском районах — по 6;
- в Динском и Приморско-Ахтарском районах — по 5;
- в Армавире и Белореченском районе — по 4;
- в Новороссийске, Брюховецком и Павловском районах — по 3;
- в Горячем Ключе, Апшеронском, Кущевском и Темрюкском районах — по 2;
- в Кореновском, Выселковском, Кавказском, Курганинском, Крыловском, Ленинградском, Староминском, Тихорецком, Тбилисском, Щербиновском и Новокубанском районах — по 1.
Также уточняется, что самому взрослому пациенту 94 года, самому младшему — 4 года. Всего заразилось восемь детей.
В лабораториях региона за всё время сделали 2 млн 346 тыс. 620 тестов на ковид, из них 33 тыс. 499 оказались положительными. Всего выздоровели 24 тыс. 394 заболевших (+245 за сутки), умерли 1 тыс. 451 пациент (+19).
В краевом минздраве добавили, что 110 тяжелых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще 4 — на ЭКМО. Сейчас в стационарах находятся 1 тыс. 488 человек с подтвержденным коронавирусом, дома лечатся 6 тыс. 166 кубанцев.
Напомним, в середине января в Краснодарском крае началась массовая вакцинация от COVID-19. Прививку можно бесплатно сделать в 97 медучреждениях региона, а в Краснодаре работают 4 мобильных пункта. Еще 24 медицинских комплекса власти собираются отправить в районы Кубани.
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