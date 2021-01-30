В Новороссийске парень ночью упал в море

Ночью 30 января в Новороссийске спасатели помогли молодому человеку, который упал в море

Об инциденте рассказал руководитель муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме . Ночью дежурному поступило сообщение о том, что в районе Морского вокзала парень упал с парапета в воду.

Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения вытащили потерпевшего из моря, обогрели и отвезли домой.

«Зеленый змей до хорошего не доведет», — резюмировал в своем посте Одеров.

Похожий случай произошел в Новороссийске прошлым летом. Тогда девушка ночью сорвалась со скалы и упала в море.