В Новороссийске парень ночью упал в море
Ночью 30 января в Новороссийске спасатели помогли молодому человеку, который упал в море
Об инциденте рассказал руководитель муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме. Ночью дежурному поступило сообщение о том, что в районе Морского вокзала парень упал с парапета в воду.
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Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения вытащили потерпевшего из моря, обогрели и отвезли домой.
«Зеленый змей до хорошего не доведет», — резюмировал в своем посте Одеров.
Похожий случай произошел в Новороссийске прошлым летом. Тогда девушка ночью сорвалась со скалы и упала в море.
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