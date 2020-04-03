В Новороссийске женщина пошла выгуливать собаку и упала в обрыв

В Новороссийске 2 апреля спасатели помогли женщине, которая в лесу сломала ногу

2 апреля женщина отправилась гулять с собакой в лес выше от улицы Агатовой. Она упала в обрыв и сломала ногу. Спасателям поступил вызов о происшествии. Вместе с медиками и добровольцами они больше километра несли пострадавшую к машине скорой помощи на носилках.

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