В Новороссийске женщина пошла выгуливать собаку и упала в обрыв
В Новороссийске 2 апреля спасатели помогли женщине, которая в лесу сломала ногу
2 апреля женщина отправилась гулять с собакой в лес выше от улицы Агатовой. Она упала в обрыв и сломала ногу. Спасателям поступил вызов о происшествии. Вместе с медиками и добровольцами они больше километра несли пострадавшую к машине скорой помощи на носилках.
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«Карантин, сидите дома! Спасибо большое всем, кто помогал!», — написал начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме.
Напомним, в октябре 2019 года в Новороссийске мужчина так же упал с обрыва: он пролетел 50 метров и застрял в расщелине.
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Сегодня поступил вызов о том что женщина пошла гулять с собакой в лес выше улицы Агатовой и упала в обрыв при этом сломав ногу... Спасатели,медики ,добровольцы при помощи насилок больше километра несли пострадавшую к автомобилю СМП.... Блин... КАРАНТИН сидите дома!!! Спасибо большое всем кто помогал!!!