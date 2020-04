В Новороссийске женщина пошла выгуливать собаку и упала в обрыв

View this post on Instagram

Сегодня поступил вызов о том что женщина пошла гулять с собакой в лес выше улицы Агатовой и упала в обрыв при этом сломав ногу... Спасатели,медики ,добровольцы при помощи насилок больше километра несли пострадавшую к автомобилю СМП.... Блин... КАРАНТИН сидите дома!!! Спасибо большое всем кто помогал!!!