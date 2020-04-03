В Новороссийске женщина пошла выгуливать собаку и упала в обрыв

Краснодарский край

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В Новороссийске 2 апреля спасатели помогли женщине, которая в лесу сломала ногу

2 апреля женщина отправилась гулять с собакой в лес выше от улицы Агатовой. Она упала в обрыв и сломала ногу. Спасателям поступил вызов о происшествии. Вместе с медиками и добровольцами они больше километра несли пострадавшую к машине скорой помощи на носилках.

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«Карантин, сидите дома! Спасибо большое всем, кто помогал!», — написал начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме.

Напомним, в октябре 2019 года в Новороссийске мужчина так же упал с обрыва: он пролетел 50 метров и застрял в расщелине.

Карантин МЧС Новороссийск

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