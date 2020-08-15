В Новороссийске девушка упала со скалы в море

В ночь на 15 августа спасатели помогли отдыхающей, которая упала в горах под Новороссийском

Ночью в службу спасения Новороссийска сообщили, что в районе села Мысхако девушка упала на берег моря со скалы высотой примерно 4 метра. Требовалась помочь, чтобы транспортировать пострадавшую к машине скорой помощи.

Прибывшие к месту происшествия спасатели, что девушка лежит на мелководье. Ее достали из воды и га носилках отнесли к скорой, рассказал 15 августа в своем инстаграме начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

В начале августа новороссийские спасатели рассказывали, что выехали по вызову местных жителей, чтобы помочь еноту, который два дня сидел на дереве. После того, как зверя сняли с высоты, он залез обратно.