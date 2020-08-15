В Новороссийске девушка упала со скалы в море

Краснодарский край

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В ночь на 15 августа спасатели помогли отдыхающей, которая упала в горах под Новороссийском

Ночью в службу спасения Новороссийска сообщили, что в районе села Мысхако девушка упала на берег моря со скалы высотой примерно 4 метра. Требовалась помочь, чтобы транспортировать пострадавшую к машине скорой помощи.

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Прибывшие к месту происшествия спасатели, что девушка лежит на мелководье. Ее достали из воды и га носилках отнесли к скорой, рассказал 15 августа в своем инстаграме начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.  

В начале августа новороссийские спасатели рассказывали, что выехали по вызову местных жителей, чтобы помочь еноту, который два дня сидел на дереве. После того, как зверя сняли с высоты, он залез обратно.

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Сегодня ночью к нам поступил вызов о том что в районе с . Мысхако девушка упала со скалы ( приблизительно с четырех метров) на берег моря и нужна помощь медикам в её транспортировке к автомобилю СМП... Спасатели прибыли на место и установили что девушка находится в воде, на мелководье... Девушку достали из воды ,а затем при помощи носилок транспортировали к карете СМП... Спасибо большое всем кто помогал... Отдыхать нужно в светлое время суток,а ночью лучше всего спать!!!

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Курорты и туризм МЧС Новороссийск

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