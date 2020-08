В Новороссийске девушка упала со скалы в море

View this post on Instagram

Сегодня ночью к нам поступил вызов о том что в районе с . Мысхако девушка упала со скалы ( приблизительно с четырех метров) на берег моря и нужна помощь медикам в её транспортировке к автомобилю СМП... Спасатели прибыли на место и установили что девушка находится в воде, на мелководье... Девушку достали из воды ,а затем при помощи носилок транспортировали к карете СМП... Спасибо большое всем кто помогал... Отдыхать нужно в светлое время суток,а ночью лучше всего спать!!!